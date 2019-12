Il Governo utilizzi i fondi Europei per l’efficientamento energetico anche per l’Edilizia popolare.

In Quarta Commissione abbiamo approvato una risoluzione che impegna il governo regionale ad utilizzare i fondi europei e statali stanziati per l’efficientamento energetico, anche per l’edilizia pubblica convenzionata, emettendo apposito bando.

In questo modo si potranno rifare i prospetti , mettere i pannelli fotovoltaici, cambiare gli infissi anche degli edifici di “social housing”. Queste misure serviranno a ristrutturare le “case popolari”, a renderle più moderne ed accoglienti e ad aiutare il nostro pianeta a contrastare la grave crisi climatica incombente, poiché contengono la dispersione energetica.

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa Ars