YouTube Vanced cessa di esistere! Cosa in cambio?

YouTube Vanced ha cessato di esistere. Gli sviluppatori del client YouTube gratuito hanno annunciato la fine del progetto. Scopri cosa devi sapere se usi questa app. Cosa invece di YouTube Vanced? Abbiamo un’alternativa.

YouTube è utilizzato da miliardi di ManiaK da tutto il mondo e milioni dalla sola Polonia. Tuttavia, non tutti lo fanno tramite il sito Web ufficiale della piattaforma o la sua applicazione per piattaforme mobili.

Una delle alternative più popolari a YouTube è YouTube ha immaginato. La popolarità di questo design è dovuta all’accesso gratuito a funzionalità premium (e altro), come l’assenza di pubblicità o l’esecuzione in background.

Se utilizzare YouTube sul tuo smartphone Android ha sempre significato per te YouTube Vanced, allora ho pessime notizie per te.

YouTube Vanced ha cessato l’attività

Ci sono notizie tristi per molti utenti di questa app sull’account Twitter ufficiale di Vanced. Le operazioni di YouTube Vanced sono sospese.

Nei prossimi giorni Dal sito ufficiale del progetto I link per il download dell’app YouTube Vanced scompariranno. Vorrei ricordarvi che per ovvi motivi non è ufficialmente disponibile dal Google Play Store.

E che dire di ManiaKami che ha già installato YouTube Vanced sui propri smartphone? noi, L’applicazione è di continuare a funzionare ma per un massimo di circa due anni. Questa volta potrebbe essere abbreviato, ma poiché Google ha abbandonato l’ultima versione di YT utilizzata da Vanced, non è colpa degli sviluppatori dell’app.

Non è ufficialmente noto il motivo per cui YouTube Vanced ha cessato di esistere. Molto probabilmente, c’è una causa da parte di Google coinvolta. Tuttavia, i creatori di Vanced non ne hanno parlato, ma si sono scusati con i loro utenti e li hanno ringraziati per aver utilizzato la loro app durante questi pochi anni di attività.

Cosa invece di YouTube Vanced?

Oltre alla risposta più ovvia, questa è Acquista YouTube PremiumE il L’alternativa più ragionevole a YouTube Vanced è Nuovo tubo.

NewPipe è un client YouTube gratuito che supporta anche PeerTube, SoundCloud, Bandcamp e media.ccc.de. Anche qui non riceviamo pubblicità, riproduzioni in background e download di film.

C’è solo una grande differenza: Su NewPipe non accediamo con i dati di Google. Facciamo tutto in questa app, anche se con la possibilità di importare dati tra dispositivi.

