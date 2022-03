Wadimir So³owjow non andrà in vacanza sul Lago di Como. Gli italiani si impadronirono dei beni dell’oligarchia russa

La Russia invade l’Ucraina la mattina del 24 febbraio. Gli ucraini si stanno difendendo fermamente, con un numero crescente di militari professionisti e forze di sicurezza regionali alleate, di cui 100.000 dovrebbero essere elencate. L’Occidente sta rispondendo inviando equipaggiamenti militari e aiuti umanitari in Ucraina e attaccando la Russia con sanzioni. Nessuna di queste guerre è finita prematuramente, la situazione è incerta e cambia frequentemente e puoi seguire le ultime informazioni Sulla homepage di Gazeta.pl.

Guarda il video

Informazioni scioccanti su Abramovich. Gli inglesi rivelano: la società Evros nella fonte

Vladimir Solovyv è un giornalista russo che ospita il suo programma Rossija1, il principale canale televisivo russo. È stato uno dei principali propagandisti dei media del Cremlino. Il 23 febbraio, il giorno prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il dottor Victor Rose disse a Jacek Kedek:

“Vladimir Solovyov e Dmitry Kiselov chiedono la guerra. O durante le discussioni o durante i loro discorsi. Questa è la campagna militare più brutale e brutale che si possa immaginare”.

Rose: La televisione russa chiede la guerra. Questa è propaganda rude e brutale [WYWIAD]

Il giornalista filo-Cremlino perderà la casa in Italia

Solovyov appartiene a un’oligarchia nieruchomo¶ci – di cui due sul Lago di Como italiano. La loro presenza è stata rivelata nel 2019 da Alexei Navalny, che a Solovyov non è piaciuto molto. Ora non gli piacciono gli effetti delle sanzioni. Pochi giorni fa si è lamentato che il suo piano gli impediva di accedere alla proprietà.

“Mi è stato detto che l’Europa era la roccaforte dei diritti, tutto era permesso, e loro hanno detto… So per esperienza personale ciò che si chiama “diritti di proprietà sacri”. “Ho portato con me i documenti che confermavano il mio stipendio ufficiale per ogni transazione. LineeHo fatto tutto. All’improvviso qualcuno decide che questo giornalista è ora sulla lista degli ostacoli. Colpisce immediatamente i tuoi beni. Aspetta un attimo, ma ci hai detto che in Europa esiste una proprietà sacra! Ha citato Bestia quotidiana.

Bene, ora Vladimir Solovyv ha perso le sue ville. Segnalato da Agenzia ReutersImmobile (numero sconosciuto) sul Lago di Como del valore di 8 milioni di dollari Euro Sono stati sequestrati dall’Italia.

Guerra in Ucraina. L’Italia sequestra case e barche dell’oligarchia

Soloviev ha perso la sua proprietà solo in Italia. Negli ultimi due giorni, la polizia fiscale ha sequestrato una villa di lusso e un terreno sulla spiaggia sarda di smeraldo di proprietà di Alisher Usmanov. Anche l’oligarchia, un amico di Vladimir Putin, ha perso la sua barca: è stato detenuto ad Amburgo. Il ricco russo Alexei Mortashov – “Lady M” (valore – irrisorio – 65 65 milioni), e l’italiano ha catturato la barca di lusso “Lena” (circa 50 milioni di euro) nel porto di Sanremo. Gennady Timchenko. Fu catturata anche la casa di Oleg Savchenko a Luca, in Toscana.

Guerra in Ucraina. Gli italiani catturarono la barca ‘Lena’, che apparteneva all’oligarchia Gen. Timchenko. Jacobo Kugliotta / AB

Il governo italiano ha dichiarato sabato di aver sequestrato beni e barche per un valore di 14.143 milioni, di proprietà di cinque russi di alto rango ammessi, ha detto la polizia. L’UE ha congelato i beni e vietato all’oligarchia di entrare nel suo territorio.

La guerra russa contro l’Ucraina continua. Ci sono notizie di case distrutte, ferite e uccise. Le richieste aumentano di ora in ora. Ecco perché Gazeta.pl collabora con la Fondazione Centro polacco per l’assistenza internazionale (PCPM)Sostegno dell’assistenza umanitaria a ucraini e ucraini. Chiunque può partecipare alla raccolta fondi pagando tramite Facebook o pcpm.org.pl/ukraina. Maggiori informazioni nell’articolo:

Gazeta.pl collabora con PCPM per supportare l’Ucraina. Scopri come puoi aiutare