Vistola ha pubblicato un rapporto su B³aszczykowski. Informazioni sul killer del calcio

Wisla Cracovia Nei mesi successivi, avrebbe dovuto continuare a fare a meno del suo leader e della più grande star. Il club lo ha annunciato ufficialmente giovedì Jacob Blaszczykowski Ha subito una ricostruzione del legamento crociato. Il 36enne di settembre dello scorso anno ha cercato di tornare da lui Giochi. Sfortunatamente, potrebbe ancora parlare di una grande disgrazia.

B³aszczykowski In questa stagione ha giocato solo due volte partite w Ekstraklasa. Registra 45 minuti nell’incontro con Melek d’acciaio E solo 12 contro Gurnick Zabrze. Successivamente, durante uno degli esercizi, si è rotto il legamento crociato del ginocchio e da settembre non è comparso in campo.

lei era attore polacco Ha scelto il cosiddetto trattamento conservativo, cioè non richiede un intervento chirurgico al ginocchio. Questo metodo avrebbe dovuto permettergli di riprendersi più velocemente. Si dice che il 36enne sia tornato in campo ad aprile. Ma sappiamo già che da questi piani non verrà fuori nulla. Wisla Cracovia Ho postato un messaggio di conferma Jacob Blaszczykowski Ho dovuto subire un’altra operazione.

“Il rientro del giocatore dipende dall’andamento delle cure e dalla successiva riabilitazione. Vi riferiremo sull’andamento del periodo di recupero in messaggi separati” – si legge sul sito ufficiale di “White Star”.

Dopo questo tipo di intervento chirurgico, non è necessario un tempo specifico per un completo recupero. Tuttavia, il periodo di riabilitazione è di solito da sei a nove mesi. Quindi sembra così Jacob Blaszczykowski Non ci vedremo più in questa stagione EkstraklasaCosì come all’inizio dei seguenti giochi. Inoltre non è noto se il 36enne continuerà a giocare a calcio. Il suo contratto con Wisa scade il 30 giugno.

