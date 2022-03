Seko è un soldato polaccoEra lo scorso dicembre Abbandonato in Bielorussia. Secondo le informazioni ricevute dalla parte bielorussa, è stato arrestato vicino a Tussemla, nella regione di Krotno, e successivamente interrogato. Asilo politico in Bielorussia. Tadeusz Giczan ha sparso la voce sulla sua morte.

L’uomo prestò servizio nell’11° Reggimento Artiglieria Mussoorie, parte della 16° Divisione Meccanizzata Pomerania.

Emil ha detto durante il suo servizio al confine di Seksko che “è stato costretto a uccidere le persone”.

In Bielorussia, Sexco è apparso in pubblico, compresi i media statali bielorussi, incolpando le autorità polacche di crimini contro gli immigrati illegali. Lo ha detto durante il suo servizio al confine, tra le altre cose “E’ stato costretto a uccidere le persone”. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

Secondo i funzionari polacchi, Seko è stato utilizzato nella campagna d’informazione contro la Polonia dopo essere fuggito in Bielorussia.

In Polonia, Sexco è stato accusato di andarsene. Secondo il ministero della Difesa nazionale, ha avuto problemi con la legge prima di lui.

L’11 febbraio, il polacco Emil Cechov ha tenuto una conferenza stampa a Minsk, sostenendo che dal 9 al 18 giugno al confine polacco-bielorusso erano morti da 200 a 700 migranti. Pole ha detto che avrebbe preso parte a presunte esecuzioni al confine. Secondo lui, nel periodo dal 9 al 18 giugno dello scorso anno, Ogni giorno doveva sparare a 20 immigrati che volevano trasferirsi dalla Bielorussia alla Polonia..

Aryn: Un detenuto è stato tenuto in ostaggio per sua decisione

– Abbiamo a che fare con un’altra ondata di bugie e intrighi diffusa da Emil Seko Dal momento in cui è passato alla squadra bielorussa. Possiamo vederlo chiaramente Quello che sta facendo Emil Czeczko fa parte di una campagna di diffamazione polacca Nell’arena internazionale – poi இல்aryn ha detto a Polsat News.