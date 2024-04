vertice. Iga ha dovuto fare una foto con lei

Iga Świątek ha iniziato con stile a gareggiare nel prestigioso torneo sui campi di Madrid. Nella sua prima partita, la polacca ha vinto 6:1, 6:4 su Wang Xiu, e sabato (27/04) non ha dato la minima possibilità a Sorana Christie, battendola 6:1, 6:1. La 22enne tornerà in campo lunedì e la sua avversaria negli ottavi di finale sarà la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Il torneo di Madrid attira l'attenzione di celebrità da tutto il mondo . L'ex sciatrice alpina Lindsey Vonn ha deciso di far visita ai concorrenti che vi partecipano, e la 39enne americana è uno dei simboli di questa disciplina.

I suoi successi includono, tra gli altri: un campionato olimpico, due medaglie d'oro ai Campionati del mondo e quattro premi per aver vinto la classifica generale della Coppa del mondo. Ha pubblicato diversi materiali da Madrid sulla sua pagina Instagram, dimostrando di aver incontrato, tra gli altri, Iga Švetek.

In passato la Vonn ha confermato più volte di sostenere Iga Świątek. È anche chiaro che la tennista polacca fosse felice di questo incontro e abbia condiviso sulle sue Instastories una delle foto in compagnia della stella dello sci alpino in pensione.