Vendo giochi per PS5, PS4 e Xbox. Death Stranding a soli 49 PLN

Le ultime promozioni per le versioni fisiche del gioco sono dedicate alla produzione di console. L’elenco include diverse offerte a partire da 49 PLN, che potrebbero soddisfare i fan della scatola.

Annunci emozionanti, estratti dettagliati di gameplay, annunci di titoli esclusivi: queste sono solo alcune delle informazioni che saranno di particolare interesse per i giocatori. Possiamo anche aggiungere loro messaggi sulle promozioni. Condividiamo regolarmente i rapporti sulle vendite sul nostro sito Web: l’intensa promozione su PS Store è iniziata da ieri.

L’offerta di oggi è disponibile nel negozio RTV Euro AGD, le offerte partono da 49 PLN – per questo importo puoi acquistare Death Stranding e Need for Speed ​​Payback. La procedura include sia i titoli disponibili su console PlayStation che su console Xbox.

giochi in vendita

Vi ricordiamo che la premiere di Death Stranding Director Cut su PC avverrà il 30 marzo. Al momento si parla sempre di più di possibili nuove produzioni di Hideo Kojima: molti giocatori ritengono che i misteriosi giapponesi stiano lavorando alla continuazione della storia aerea di Sam Porter, mentre l’autoproclamato “progetto radicale” e lo sviluppo di due titoli.