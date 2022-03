I droni turchi Bayraktar TB2 distruggono le apparecchiature russe in Ucraina

Le perdite russe tra soldati e equipaggiamento in Ucraina sono in aumento. I droni Bayraktar TB2, che la Turchia fornisce all’Ucraina per combattere l’aggressore, sono responsabili della distruzione di alcune unità russe. C’è anche una canzone sui micro-droni che sono stati un successo in Ucraina.









Drone Bayraktar TB2

Minuto per minuto il giorno dopo l'invasione russa dell'Ucraina Come riportato oggi dallo Stato Maggiore ucraino, Durante la settimana dell'invasione dell'Ucraina, i russi avevano già perso novemila soldati e molto equipaggiamento , Compreso. 217 carri armati, 900 veicoli corazzati da combattimento, 90 sistemi di artiglieria, 42 lanciarazzi multipli, 30 aerei, 31 elicotteri. Gli ucraini sono una forza potente nella lotta contro la Russia Turchia Droni Bayraktar TB2Responsabile della distruzione di una parte significativa dell'equipaggiamento militare russo in Ucraina. Nonostante il grande vantaggio delle forze russe in aria, i piccoli droni infliggono pesanti perdite alla Russia. Il Bayraktar TB2 è utilizzato dalle forze ucraine principalmente di notte. A quel tempo, furono distrutti principalmente carri armati e mezzi corazzati russi. L'Ucraina acquista droni turchi dal 2019. Altre spedizioni sono arrivate anche dalla Turchia dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

L’importanza del veicolo aereo senza pilota Bayraktar TB2 è stata discussa alla radio RMF24 dall’ex pilota ed esperto militare, il maggiore Michau Wieser. I droni svolgono un ruolo importante nella guerra in Ucraina? “Certo, anche se ne vengono utilizzati relativamente pochi. Quindi ecco un consiglio ai decisori politici polacchi, il Ministero della Difesa Nazionale, che è necessario procurarsi il maggior numero possibile di velivoli senza pilota, che in primo luogo saranno in grado di aumentare l’efficacia dell’artiglieria, perché saranno in grado di condurre una ricognizione efficace e fissare obiettivi per la loro artiglieria – una volta, e in secondo luogo, saranno in grado di lanciare attacchi da soli “- ha affermato il maggiore Weser. READ Biden avverte Putin dei "costi pesanti" dell'invasione dell'Ucraina La mia voce Il video player richiede che JavaScript sia abilitato nel browser. A proposito dei combattenti per l’Ucraina e della situazione nel cielo lì “Abbiamo comprato anche questi UAV dalla Turchia, Bayraktar TB2, ma sembra che possiamo fare acquisti più grandi di diversi tipi di veicoli aerei senza pilota, sia da ricognizione, ma a questo livello tattico, cioè non solo piccoli droni Flyeye, tra l’altro, molto buon e buon check, ma anche classi maschili, cioè di media statura che indossano lunghi, come American Predator o tipo equivalente”- ha sottolineato il maggiore Fiszer. Ci sono video di precisi attacchi di droni sui social media. È interessante notare che i droni turchi al servizio degli ucraini hanno persino una canzone a loro dedicata. La canzone che elogia Bayraktar e prende in giro Vladimir Putin è diventata rapidamente un successo su Internet e la sua popolarità sta crescendo di ora in ora. Ascolta la canzone:

