Un tragico incidente mentre giocava a badminton in vacanza. È morta una bambina di 6 anni

Lucy, 6 anni, i suoi genitori e tre fratelli hanno trascorso l’ultima settimana di maggio in una vacanza da sogno. La famiglia ha affittato un’incantevole baita su un lago a Limerick, nel Maine (USA) e ha trascorso le giornate giocando e rilassandosi in uno splendido ambiente naturale.

Tragedia in vacanza. Una bambina di 6 anni è morta dopo aver giocato a badminton



Sabato 1 giugno la famiglia si preparava lentamente al ritorno. Pranzarono velocemente, poi i bambini giocarono a badminton mentre Jesse Morgan e sua moglie si riposavano. Ma all’improvviso, la pace felice fu interrotta dal terrificante urlo di Lucy.

– È terribile. La racchetta da badminton si ruppe rimbalzando e un pezzo affilato entrò nel cranio di Lucy, che era seduta su un fianco. Le ferite erano molto gravi e il padre della ragazza, un prete, ha descritto l’orribile incidente.

Il bambino di 6 anni è stato inizialmente portato in un vicino ospedale pediatrico, poi trasportato in elicottero in una struttura a Portland. I chirurghi le hanno rimosso parte del cranio per alleviare parte della pressione. Ma si sapeva fin dall’inizio che le condizioni del bambino erano molto gravi. Durante l’operazione si è verificato un arresto cardiaco e Lucy ha dovuto essere rianimata.

Un pezzo del missile è entrato nel cranio



Come ricordano i suoi genitori, la cosa più difficile è stata dare la notizia della condizione della sorella agli altri tre bambini.

— Siamo entrati nella stanza d’ospedale dove tre piccole persone dormivano pacificamente. Ciò che ci sorprese di più in quel momento fu che erano solo tre, non quattro. Siamo schiacciati da questa carenza. Abbiamo dato la notizia nel modo più accurato possibile, ma questo è il tipo di conversazione che non vorresti mai avere con un bambino di 4, 8 e 10 anni. Shiloh è crollato. Lei e Lucy erano migliori amiche come ragazze di mezzo. Non poteva immaginare di dormire da sola nella sua stanza. AJ se la prese con calma e voleva solo essere trattenuto, poi iniziò a fare una raffica di domande come un normale bambino di 4 anni. “Silas ha cercato di resistere come un uomo forte, ma alla fine è scoppiato in lacrime e ha detto: ‘Non voglio che siamo una famiglia di cinque persone'”, ha ricordato Jesse Morgan.

Lunedì 3 giugno divenne quasi certo che Lucy fosse cerebralmente morta. Mercoledì 5 giugno la famiglia ha ricevuto una notizia devastante.

Il padre della ragazza ha detto: “Dopo un esame approfondito, è stata dichiarata cerebralmente morta all’1:32 del 5 giugno. Il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 4 del mattino. Lucia è con Gesù”. Lucy è morta circondata dalla sua amata famiglia.

(Fonte: Metro.co.uk)