Julia Winyawa, che i fan potrebbero conoscere dalle serie TV e dal teatro, nonché dai suoi spettacoli di musica e danza, condivide con gioia frammenti della sua vita privata su Instagram. Grazie a questo, i fan possono tenere il passo con le avventure delle giovani celebrità. Lui e il suo partner Nikodem Rozbicki hanno recentemente visitato insieme Los Angeles. Wieniawa è tornata in Polonia, mentre Rozbicki è rimasta per intraprendere studi di recitazione.

Julia Winyawa in rosa al matrimonio. Sappiamo chi è il suo misterioso compagno

“Nikodem è rimasto lì più a lungo. Ora, per tre mesi, probabilmente tornerà al cinema e tornerà di nuovo a Los Angeles, perché ha seguito un corso di recitazione. In effetti, è come gli studi di recitazione di Lee Strasberg”, ha detto l’attrice. Lo ha ammesso in un’intervista al partito.

Anche se Rozbicki è attualmente all’estero, Finiawa non ha tempo di annoiarsi. Si è vantata sulla sua pagina Instagram personale di essere stata ospite al matrimonio. per questa occasione Indossava un lungo abito rosa con uno spacco sulle gambe che le lasciava scoperta la schiena. Ha scelto accessori di lusso per il suo look, tra cui splendidi gioielli e sandali neri con il tacco alto.

Durante la cerimonia è stata accompagnata da un’amica al posto dell’assente Rozbicki. L’uomo misterioso accanto a Julia Winyawa è Kacper KujawaChe conosce la star da anni. È anche un attore. Anche la moda è la sua passione.

