Dragon's Dogma 2 con il suo primo grande aggiornamento. 30 fotogrammi su PS5, ma non su Xbox

Capcom ha pubblicato il primo importante aggiornamento per Dragon's Dogma 2. I giocatori PS5 possono ora abilitare la modalità a 30 frame, ma la patch non è stata rilasciata su tutte le piattaforme.

Dragon's Dogma 2 è stato molto apprezzato da giornalisti e fan anche prima della sua anteprima, poi è arrivato il debutto del gioco e Capcom ha aggiunto inaspettatamente microtransazioni che avrebbero potuto influenzare l'esperienza dei giocatori.

Altro testo sotto il video

Lo studio ha reagito, ma finora non vi è stato alcun cambiamento nella controversa decisione. Tuttavia, l'azienda ha deciso di apportare miglioramenti significativi al gioco su PlayStation 5 e PC. E i possessori di Xbox? I file verranno inviati ai server di Microsoft “nei prossimi giorni”.

Tuttavia, se stai giocando su PS5 e PC, da oggi potrai tranquillamente ricominciare il gioco dall'inizio – I creatori hanno impostato un'opzione “Nuovo gioco”. Anche le critiche hanno ricevuto risposta e nella prima fase del gioco gli utenti hanno la possibilità di avere una propria casa dove i personaggi possono riposare.

Su PS5 e PC, i problemi di visualizzazione del testo sono stati risolti e diversi bug sono stati rimossi.

Tuttavia, se stai giocando su PlayStation 5, otterrai anche tre importanti funzionalità: Opzione per abilitare/disabilitare il motion blur, opzione per abilitare/disabilitare il ray tracing e opzione per giocare a 30 fps.

Su PC, gli sviluppatori hanno migliorato la qualità dopo aver eseguito DLSS SUPER RESOLUTION e corretto un bug relativo alla visualizzazione dei modelli con determinate impostazioni.