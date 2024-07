Un tesoro per l’intelligence americana? L’Italia sequestra i droni cinesi

I servizi italiani hanno intercettato due droni militari cinesi Wing Loong II trasportati in Libia dal porto cinese meridionale di Yantian come parti di turbine eoliche.

I droni smantellati sono stati rinvenuti in sei container al porto di Gioia Taro in Calabria. Per evitare di essere notati dai funzionari doganali, sono stati mescolati con pale di turbine eoliche, ha riferito il Libya Observer.