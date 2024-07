Italia: apre il nuovo Museo d’Arte Contemporanea Il ritardo nella costruzione è di 52 anni

Secondo un progetto elaborato da Franco Russoli, direttore della Pinacoteca di Brera negli anni ’70, il Museo Brera Moderne sarebbe stato ospitato nel settecentesco Palazzo Citerio a Milano. Negli ultimi anni l’edificio è stato ristrutturato per prepararsi alla tanto attesa apertura della galleria.

La collezione è composta da più di 100 opere d’arte contemporanea. Viaggeranno dalla Pinacoteca di Brera, fondata nel 1809 e situata a pochi isolati di distanza, a Palazzo Citerio.

Le risorse della Pinacoteca di Brera comprendono opere di famosi artisti del passato come Antonio Canova, Caravaggio, Rafael Santi e Francesco Hayez. Purtroppo non c’è abbastanza spazio per le opere degli artisti contemporanei, motivo per cui fino ad oggi sono state conservate nei magazzini dei musei. Per questo motivo si è reso necessario creare una galleria separata, contenente solo opere d’arte contemporanea.

L’inaugurazione ufficiale di Brera Modern avverrà il 7 dicembre 2024. L’evento coincide con l’annuale gala della Scala, che dà il via alla stagione degli spettacoli del famoso teatro lirico milanese.