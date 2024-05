Un risultato storico per i pallavolisti polacchi. Sono ai massimi storici. Ecco come appare la classificazione FIVB.

“Al diavolo le classifiche mondiali”: questo è stato il primo pensiero che ha attraversato la mente di Stefano Lavarini dopo la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi lo scorso settembre. O almeno questo è quello che ha detto ai giornalisti quando le donne polacche hanno sconfitto le italiane 3-1, vincendo un biglietto per Parigi e non dovendosi più preoccupare se in pochi mesi avrebbero raggiunto un livello abbastanza alto nella classifica FIVB per andarci. . A quel tempo la gente a volte parlava più di lui che del modo in cui giocavano i suoi giocatori. La reazione di Lavarini è stata divertente ma del tutto comprensibile.

Ora, dopo la vittoria per 3-0 nella gara d’esordio della Nations League, l’allenatore può ammirare la classifica, se vuole. Anche se nessuno segue la classifica delle migliori squadre di pallavolo del mondo per vedere se le donne polacche verranno promosse grazie ad essa, la questione può essere affrontata in circostanze molto più piacevoli.

Guarda il video Lo Jastrzebski Vigil perde la finale di Champions League. Jakub Popivczak: Dolore estremo

Le donne polacche sono al quinto posto nella classifica FIVB. Hanno presentato due posizioni

La vittoria per 3-0 sugli italiani ha portato la squadra polacca al quinto posto nella classifica FIVB. Per una vittoria così impressionante hanno guadagnato ben 10,63 punti e attualmente hanno 336,02 punti. Il loro rivale, che prima dell’inizio della Nations League aveva 338,97 punti, ha perso tanto quanto hanno guadagnato i polacchi, occupando ora il settimo posto con 328,34 punti. La squadra cinese separa le due squadre con 329,65 punti.

Questa la classifica FIVB dopo la partita tra Italia e Polonia nella European Nations League:

Turchia – 397,46 punti Stati Uniti – 358,62 punti Brasile – 352,55 punti Serbia – 350,86 punti Polonia – 338,52 punti Cina – 329,65 punti Italia – 328,34 punti Repubblica Dominicana – 308,86 punti Giappone – 305,09 punti Paesi Bassi – 291,75 punti

Un risultato storico per i giocatori di Lavarini. Non è mai stato così alto

Il quinto posto è la migliore posizione della storia della nazionale polacca nella classifica FIVB – o almeno questo è ciò che mostrano i dati disponibili. E questi descrivono in dettaglio solo la classifica mondiale fino a settembre 2005. In loro, le donne polacche più alte erano al settimo posto – attualmente, prima della partita con le italiane, e nel gennaio 2011. In precedenza, dalla creazione della classifica, molto probabilmente non era possibile essere più alti.

Anche quando vinsero due medaglie d’oro ai Campionati Europei, poiché la loro prestazione fu peggiore ai Campionati del Mondo, non parteciparono ai Giochi Olimpici di Atene. Quindi la classifica veniva calcolata ancora alla vecchia maniera, cioè registrando gli ultimi grandi eventi con un peso adeguato per gli eventi continentali e internazionali. Le donne polacche dovrebbero ottenere il miglior risultato di questo periodo nell’autunno del 2005, avendo già vinto due titoli europei. A quel punto i dati della classifica mostrano che erano al nono posto.

I polacchi devono i loro risultati attuali, oltre che al loro gioco brillante, al nuovo sistema di calcolo dei punti. Ora, dal 2020, ogni partita conta e può perdere molte sconfitte contro un avversario di livello inferiore: prima della partita, il computer calcola la probabilità che ciascuna squadra ottenga un determinato risultato e quanti punti ha diritto a ricevere per questo. . Un tale risultato. A partire da questa stagione, la FIVB rende disponibili questi dati sul sito web di Volleyball World, che gestisce le competizioni sotto l’egida della federazione. Grazie a questo strumento, già prima della partita si sapeva che se i polacchi avessero vinto, avrebbero superato gli italiani. Anche se li battessero al tie-break, guiderebbero anche le medaglie di bronzo del Campionato del Mondo 2022, per soli 0,18 punti.

Martedì le cinesi giocheranno contro le coreane, ma non riusciranno a superare le polacche

La polacca è sicura di mantenere la sua posizione fino alla fine della giornata. Martedì, nel torneo che si terrà a Rio de Janeiro, alle 22.30, i cinesi affronteranno i coreani, ma è già noto che potranno segnare un massimo di 0,93 punti. Si tratta di una vittoria per 3-0, nel qual caso non farà altro che ridurre il divario tra sé e la squadra di Stefano Lavarini che passa da 6,37 a 5,44 punti.

Giovedì la nazionale polacca giocherà la prossima partita della European Nations League. Affronteranno la squadra francese, che attualmente è al 15° posto nella classifica FIVB. Al momento non è noto quanti punti potranno guadagnare o perdere in questa partita. Doveva essere alle 16:00. Poi i ragazzi di Stefano Lavarini affronteranno giapponesi e olandesi ad Antalya.