Un “Professore” di Kells è il capo della banda. Media britannici sotto choc. Gli investigatori sono rimasti sorpresi

La polizia britannica ha scoperto che la droga era la più pura mai sequestrata.

L’agente Dave Archer ha detto al Daily Mirror: “Mi aspettavo di trovare il 40-50% di anfetamina pura, ma era il 78%. Devono aver guadagnato milioni con quella”.

Pubblichiamo estratti del libro "Il prof. Come un grande chimico di Keils divenne il capo dell'industria farmaceutica" edito dalla casa editrice SQN.

Di seguito è riportato un estratto del libro con il permesso dell’editore:

Le intercettazioni telefoniche mostrano che il “Professore” aveva programmato un volo da Łódź all’aeroporto di East Midlands vicino a Nottingham la sera del 29 agosto 2012. Aveva intenzione di tornare in Polonia il 5 settembre alle 17:55. Eva dovrebbe tornare più tardi.

I servizi britannici sapevano di tenere d’occhio il chimico. Il 60enne polacco era monitorato dall’Ufficio locale per la criminalità organizzata (SOCA), l’equivalente americano dell’FBI. Gli agenti hanno smantellato quello che i materiali successivi descrissero come un gruppo criminale organizzato che commerciava in anfetamine.

Già nel giugno 2012, il compagno della figlia di Eva, Ernest S. Ha fondato un’azienda per l’acquisto e la rivendita di prodotti chimici. Era munito di permesso ADR, che lo autorizzava al trasporto di merci pericolose.

Nel mese di agosto un’altra società, un corriere, ha ritirato un pacco a Skarżysko-Kamienna. Grantham dove è stato consegnato il pacco. La SOCA lo scoprirà più tardi Il recipiente comprende “i componenti necessari tra cui uno speciale recipiente sotto pressione con una capacità di 50 litri simile a un barile di birra”.

Quando Ryszard J. ed Ewa erano già a Grantham, gli agenti sono andati sotto copertura e li hanno fotografati.

In uno di essi, è un uomo con una maglietta rossa, una giacca leggera, pantaloni leggeri, un taglio di capelli corto, occhiali, senza barba, ma una pancia significativa; E lei… una bionda leggermente tinta, con i capelli lunghi fino a uno spillo legati indietro in una spugna nera, con un’elegante borsetta, dalla quale trasportava qualcosa in un cappotto verde scuro.

Era il 31 agosto 2012. Esattamente 12 anni dopo, gli agenti dell’EDOK rintracciarono “Il Professore” a Vienna e lo fotografarono con la sua amata Bozenna, il “Re dell’Ipnotismo” Wojciech Babina e il “Connettore” Bogdan Ess.

Casa editrice SQN Foto tessera di Ryszard J. (1992)



Agenti britannici hanno osservato persone che trasportavano container dal contenuto sconosciuto a Cornwall Close, Grantham, dove viveva Ernest S. Il 3 settembre, Piotr D., un amico del Resort J. dal carcere. Si trovava sulla Queensway, da Eva. A meno di un miglio lungo la strada da Cornwall Close. Una foto scattata il 4 settembre mostra loro tre – Ryszard, Eva e Piotr – accanto a un’auto con il portello aperto.

Il giorno dopo, a Holyhead, nel Galles nordoccidentale, Peter D. Ha cercato di prendere un traghetto per Dublino, è stato arrestato. Nascose 783 grammi di anfetamine, pure al 74-78%, in due pacchetti d’argento nel filtro dell’aria, sotto il cofano dell’auto..

Da quel momento iniziarono le perquisizioni e gli arresti. Nella dependance e nel giardino sul retro di una casa a Cornwall Close, gli agenti della SOCA hanno trovato recipienti e altri materiali utilizzati per produrre anfetamine. I prodotti chimici devono essere immagazzinati a Queensway prima di essere trasferiti a Cornwall Close.

Una storia come una serie! I giornali che si occuperanno del caso ne saranno entusiasti. “Rissard J. – conosciuto nella malavita come ‘Il Professore’ – ha creato una versione pura quasi all’80% dell’anfetamina. Gli investigatori affermano che questo è uno dei tassi più alti riscontrati nel Regno Unito. – In un edificio a Grantham (…) prima di recarsi al laboratorio, le autorità hanno aspettato che la mafia polacca “cucinasse” un lotto di prova. All’interno c’era un bunker sotterraneo dove venivano immagazzinate le sostanze chimiche.

L’agente Dave Archer ha detto al Daily Mirror: “Mi sarei aspettato di trovare il 40-50% di anfetamina pura, ma era il 78%. Devono aver guadagnato milioni con quello.” Un altro tabloid, il Daily Mail, sottolinea che un chimico polacco intende produrre il farmaco “su scala industriale”.

I media hanno riferito con entusiasmo che il “professore” in un laboratorio nascosto è stato in grado di produrre 40 chilogrammi di farmaco in due giorni, fino a 4 milioni di sterline sul mercato nero!

“Ha pianificato un’operazione in stile Breaking Bad per inondare il mercato della droga britannico con anfetamine quasi pure”, scrive il Daily Mirror. – Gli investigatori sorpresi catturano l’insegnante di chimica Richard J., conosciuto nel mondo sotterraneo come “Il Professore”, e lo chiamano il vero Walter White.

Mi è venuta in mente un’analogia. Breaking Bad è una delle più grandi serie TV di tutti i tempi, vincitrice di 16 Emmy Awards.

I collage fotografici sono popolari nei media britannici. One Side – Walter White della serie, interpretato da Bryan Cranston. Un uomo di mezza età, ma con molte rughe sulla fronte, calvo, con il pizzetto, con gli occhiali. Accanto a lui c’è il suo omologo polacco, il chimico Ryszard J.

Casa editrice SQN Laboratorio “Professore” (1991 r.)



Un altro collage: da un lato c’è Skyler, raffigurata come la moglie di Walter, una bionda alta e snella con i capelli lunghi fino alle spalle; D’altra parte – la sua controparte, Eva, “l’amante del professore”, come la chiamavano in Inghilterra.

Successivamente: da un lato, la bionda Jessie Pinkman, con la quale Walt insegnò prima chimica al liceo e poi convinse a fare “meth”, era una spacciatrice; D’altra parte – Piotr T., secondo i media inglesi, nella serie “Distribution Leader” di Ryszard J., assomigliava a questo: più Walt diventa spietato, più tormenta Jesse. E il tipo “Professore”? Non è noto.

Dave Archer nota: “Era come se stessero usando la trama di Breaking Bad per organizzare l’intera faccenda. Abbiamo guardato lo show su Netflix e fatto qualche ricerca, e dopo il processo ho comprato gli episodi completi del nostro avvocato.”.

Mentre il “Professore” è detenuto in Gran Bretagna, gli agenti della Central Intelligence Agency a Radom controllano diversi luoghi selezionati, incluso il complesso della famiglia del chimico. Naturalmente sono molto interessati al fabbricato agricolo, nel 1991 sono state trovate tracce di anfetamine e nel 2000 il laboratorio di Blissin è stato perquisito dalla polizia quando è stato scoperto, ma non è stato trovato nulla di sospetto.

– Tutto questo laboratorio e tutto ciò che contiene è di mia proprietà, è un residuo di una valigia di dieci anni fa – dice Halina, la madre di Ryzard J..

Casa editrice SQN Laboratorio del “professore”.



È difficile credere che la vera proprietaria di contenitori, bottiglie, lattine e barili sia una vecchia malata. Questi sono posizionati ovunque: davanti ai locali tecnici in mattoni, sul massetto di cemento, su un tavolo di plastica sporco, sul davanzale della finestra e infine all’interno del basso edificio in mattoni che Halina chiama il laboratorio di ricerca di suo figlio.

Inizia lo studio. Ci vogliono tre giorni perché tutto deve essere scritto attentamente. Sul posto sono presenti gli esperti del laboratorio forense della questura provinciale di Kielce. Due stanze disordinate, tra cui una cappa aspirante, attrezzature ed elettrodomestici da laboratorio e un forno pressurizzato, odoravano di sostanze chimiche.

L’esperto Waldemar Krawczyk elenca più di 100 sostanze chimiche. Ha scoperto l’anfetamina in strumenti sintetici, bilance elettroniche e fogli di alluminio con polvere gialla. Nello stesso dispositivo, così come in una bottiglia e in una fiala, c’è metanfetamina. In due bottiglie, due contenitori, un separatore e campioni di coloni – B.M.K. In un pallone a fondo tondo – isosafrolo.

Verranno però evidenziati anche composti importanti non controllati dal punto di vista della sintesi quali anfetamina e suoi derivati, p-metossi-BMK, stirene, benzilcianuro, formiato di ammonio, idrossido di sodio. Inoltre, consente l’assemblaggio di vetreria e attrezzature da laboratorio su piccola scala (diverse decine di grammi di prodotto per lotto). La piccola capacità delle attrezzature di laboratorio e la varietà dei materiali chimici – secondo l’esperto Krawczyk – dimostrano che esisteva un laboratorio sperimentale “utilizzato per sviluppare nuovi metodi di sintesi dell’anfetamina e dei suoi derivati”. Ciò rappresenta tre possibili modalità di produzione.

Halina si lamenterebbe del modo in cui è stata condotta la ricerca e si opporrebbe al collegamento del laboratorio con la produzione di farmaci: “Quei materiali, anche se teoricamente utilizzati per produrre sostanze psicotrope, vengono utilizzati anche nell’industria cosmetica e alimentare”. Ha detto che suo figlio intende avviare un’attività utilizzando ciò che ha in laboratorio.

Ryszard J. e sua madre non avranno il tempo di salutarsi. Halina morirà il 23 settembre 2015 all’età di 90 anni.

Il 6 marzo 2014, quando il “Professore” era in prigione in Inghilterra per un anno e mezzo, il tribunale di Leeds ha emesso un verdetto. Si legge: Nove anni di reclusione. I compagni di Ryszard J. ricevono multe leggermente inferiori. Piotr T. – otto anni. Ernesto S. – Sette. Eva – cinque. Questi saranno abbreviati (…)

Casa editrice SQN

Gli estratti provengono dal libro “Il Prof. Come un brillante chimico di Keils divenne il capo del settore farmaceutico” pubblicato dalla casa editrice SQN. L’autore del libro è Kreskors Walczak.