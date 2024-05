La settimana scorsa, Tomas Mraz, l’ex direttore del Ministero della Giustizia responsabile del Fondo Giustizia, ha dichiarato in una riunione della commissione parlamentare per le soluzioni del PiS che la maggior parte dei concorsi organizzati nell’ambito del SF erano stati condotti “in modo inaffidabile”. Il decisore chiave in questa questione fu Zbigniew Ziobro, allora ministro della Giustizia.

Da giorni sui media compaiono frammenti di registrazioni e trascrizioni di conversazioni tra politici legati alla Polonia sovrana.

Romanowski in “agenzia” con la famiglia Morawiecki

Negli ultimi filmati di Geopriest, Marcin Romanowski condivide con il suo interlocutore uno sguardo dietro le quinte del suo lavoro parlamentare. L’ex ministro della Giustizia afferma che dietro le accuse contro il ministro della Sicurezza nazionale Mariusz Błaszczak e gli attacchi al Fondo Giustizia c’è Mateusz Morawiecki.

– Quel ragazzo vuole diventare il leader della falsa destra, vero? Come suo padre, un agente russo, e lui, non so quale, tedesco o entrambi, dice a un certo punto Romanovsky.

Questa conversazione non è sfuggita all’attenzione di Roman Giardich. “Il nastro diffuso oggi con la dichiarazione del viceministro del governo PiS indica chi è responsabile dell’attacco alla Polonia sovrana nel caso FS. Secondo il ministro Romanowski si tratta dell’agente tedesco Mateusz Morawiecki. Allora perché i sostenitori del PiS mi accusano? ” – ha scritto il politico KO sul sito X.

Giustizia Finanza Corruzione. Il direttore ha registrato i suoi superiori

Come abbiamo riportato su Onet, per circa due anni, l’ex direttore del Ministero della Giustizia, Tomasz Mraz, responsabile del Fondo Giustizia, avrebbe registrato 50 ore di incontri con l’amministrazione del Ministero della Giustizia. Lo ha consegnato all’ufficio del pubblico ministero all’inizio di quest’anno.

Mraz è uno dei sospettati in un’indagine sulla spesa dei fondi del Fondo Giustizia gestito dalla Procura nazionale. Alla fine di marzo ha annunciato di aver presentato accuse contro sette persone coinvolte nel caso. – In precedenza abbiamo accusato due persone, ma non ne abbiamo parlato – ha detto Przemysław Nowak, allora portavoce del PK. Tra i sospettati figurano ex e attuali funzionari del Ministero della Giustizia, che gestiscono fondi il cui scopo principale, in linea di principio, è aiutare le vittime di reati. Tre persone sono state arrestate.

Giovedì scorso il ministro della Giustizia, procuratore generale Adam Bodnar, ha dichiarato che si stavano preparando le richieste di immunità in relazione al caso del Fondo Giustizia. “Uso il plurale perché ce ne sarà più di uno”, ha osservato.