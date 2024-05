Cosa fare con i migranti nell’UE? Rosa Thon parla di “un piano molto reale”

– Il coraggio della società in generale o il fatto che in Polonia stiamo avendo discussioni così accese sul fatto che tutti siano agenti russi o tedeschi – questo è molto brutto. Putin vuole che siamo così divisi all’interno della Polonia e con l’UE, e che vediamo nemici ovunque. Ha detto: Perché ci indebolisce Rosa Thon.

– Questo è ciò che ci rende più forti oggi Coesione sociale – Aggiunto l’eurodeputato Polonia 2050.

Róża Thun sul “brutto termine” nello studio di Polsat News

Domenica mattina, nel programma “Rymanowski Breakfast on Polsat News and Interia”, Przemysł Czarnek ha descritto Robert Biedron come un “uomo degenerato” e non ha voluto scusarsi per questo. Poi viceministro della Difesa Paweł Zalewski ha lasciato lo studioConfermando di non voler partecipare alla discussione con Czarnik.

– Non credo che ci si possa sedere nella stessa stanza con persone che usano termini così disgustosi – ha commentato Thon. – (Zalewski – ndr) Voleva chiaramente protestare e difendere le persone che erano state insultate. Ha aggiunto che si è comportato in modo molto appropriato e nobile.

Guarda: Donald Tusk reagisce alla tempesta nello studio di Polsat News. “Guerra di civiltà”

– Se dici che c’è chi vuole polarizzare la società, allora vuole davvero polarizzarla in questo modo Serve i poteri peggioriQueste sono persone come il signor Czarnik. Il membro del Parlamento europeo ha detto: Perché usiamo termini così terribili? – È il desiderio di nuocere, di nuocere a un’altra persona. Questo Peggio che barbaro – Ho continuato.

Carta della Migrazione. “Fa bene alla Polonia”

Grzegorz Kipka ha chiesto se Thon fosse soddisfatto della decisione delle autorità polacche di votare contro l’accordo sulla migrazione. – C’era qualche contraddizione in Polonia, perché… È un peccato che il primo ministro Donald Tusk abbia votato per Orbán e Fico O il suo rappresentante contro l’accordo sulla migrazione, dopo di che il primo ministro ha affermato che questo accordo è vantaggioso per la Polonia – ha osservato il Parlamento europeo.

Vedi: Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato l’accordo sulla migrazione. Polonia vs

Il giornalista ha chiesto se l’accordo fosse davvero utile. – naturalmente. Tutto ciò che ci rende più sicuri ci fa bene. L’accordo sull’immigrazione, che attueremo tra due anni, è utile perché saremo tutti obbligati ad applicare procedure di frontiera molto chiare e rigorose e un controllo molto severo su chi può entrare nell’Unione Europea. Questa è una buona cosa per la Polonia, ha detto Thon.

Video: cosa fare con i migranti nell’Unione europea? Rosa Thon parla di “un piano molto reale”

Il tuo browser non supporta il lettore video…

All’eurodeputato è stato chiesto anche dell’idea del rimpatrio dei migranti Nei campi fuori dall’Unione Europea Questa è una buona soluzione

– Questo è oggetto di grandi critiche da parte di varie organizzazioni sociali. Non ho una risposta chiara qui. Credo che se questi campi esistono, e molto probabilmente esisteranno, al di fuori dei confini dell’Unione Europea, Questo è un piano molto reale. Rosa Thon ha sottolineato che c’è anche una grande sfida per le organizzazioni non governative e internazionali nel verificare da vicino le condizioni di vita in questi campi fuori dall’Unione Europea, per garantire che ci siano condizioni umane lì, in modo da non creare incubi. Ha indicato che “teme la possibilità della sua attuazione”.

Gli episodi precedenti di Eventi ospite sono disponibili qui.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

Per saperne di più