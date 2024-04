Ultima possibilità per ottenere il risultato gratuitamente. La promozione ti consentirà di ottenere un'avventura cyberpunk dalla Polonia

Oggi i giocatori possono scegliere gratuitamente due produzioni ed entro poche ore un titolo polacco verrà aggiunto all'offerta di Epic Games. L'azienda non delude ancora una volta.

La battaglia per gli utenti è in pieno svolgimento: la scorsa settimana Epic Games ha mostrato ai giocatori due progetti molto interessanti. Vale comunque la pena aggiungerli all'elenco e alla biblioteca digitale, quindi vorremmo ricordarvi della campagna organizzata sistematicamente.

Altro testo sotto il video

Fino alle 17:00, i giocatori PC possono ottenere due giochi gratuitamente: The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition e Thief. Vale la pena prestare particolare attenzione al primo titolo, perché il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment è stato apprezzato dall'industria e in questo caso la versione migliorata ed ampliata era disponibile gratuitamente.

Private Division ha colto l'occasione per invitare i giocatori a godersi il divertimento rimasterizzato: gli sviluppatori hanno migliorato la grafica e il pacchetto include anche due espansioni della storia (Assassinio su Eridanus e Qualcosa si nasconde sulla Gorgone).

Tuttavia, non dovresti dimenticare Thief, un gioco d'azione in prima persona sviluppato da Eidos Montreal: in questo caso, gli interessati interpreteranno il ruolo di Garrett, un ladro esperto che ha l'opportunità di derubare, infiltrarsi e infiltrarsi in una città insidiosa. .

Considera anche la seguente vista perché Dopo le 17:00 potrai acquistare Ghostrunner dall'Epic Games Store. La meravigliosa storia sviluppata da One More Level è stata apprezzata da molti destinatari: come sapete, gli sviluppatori hanno già offerto un seguito.