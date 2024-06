Trovare l’Arca di Noè? Potrebbe essere più vicino a noi di quanto pensassimo

Tuttavia, non tutti gli esperti concordano con questi risultati. I geologi confermano che la formazione rocciosa non contiene tracce del legno con cui sarebbe stata realizzata la nave. Sostengono che la natura può creare molte strutture insolite. Anche Ken Ham, fondatore di Answers in Genesis, ha espresso dei dubbi. Ha sottolineato che il Monte Tandoorik è considerato un vulcano a scudo, che potrebbe rappresentare un pericolo per Noah e il suo equipaggio.