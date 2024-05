Da dove viene il piast? Risultati di ricerca sorprendenti

Il segreto per una pelle chiara



La ricerca genetica ha finora dimostrato che la storia degli europei è iniziata 40-45mila anni fa. Anni fa, quando i cacciatori-raccoglitori provenienti dall’Africa arrivarono nel nostro continente. Sostituirono completamente i Neanderthal, che governarono l’Europa per quasi 400.000 anni. anni e, contrariamente alla credenza popolare, non erano in alcun modo inferiori all’Homo sapiens. Perché sono scomparsi? Questo è ancora sconosciuto. Tutto quello che sappiamo è che c’erano frequenti incontri tra questi gruppi. La ricerca ha dimostrato che questi contatti erano così stretti da lasciare un segno permanente sul materiale genetico. Fino al 4% può essere presente nel genoma umano. DNA di Neanderthal. C’erano incroci tra uomini e Neanderthal. L’unica domanda che rimane senza risposta è se questi contatti siano stati volontari o forzati.

Nel corso del tempo, sempre più immigrati iniziarono ad arrivare in Europa. Circa 14mila anni fa arrivarono nuovi gruppi di cacciatori-raccoglitori, poi vennero gli agricoltori dall’Iran e dall’Anatolia, comparsi in Europa 7-8mila anni fa. Anni fa. La ricerca genetica mostra che dobbiamo alcuni dei nostri tratti fenotipici agli agricoltori: pelle chiara, capelli scuri e occhi castani. La pelle scura dei primi europei fu lentamente sostituita dalla pelle più chiara dei contadini dell’Est.

Gli scienziati cercavano principalmente i teschi perché contengono ossa estremamente utili per la ricerca sul DNA, e i denti sono i più preziosi perché sono ulteriormente protetti dallo smalto.

L’ultima ondata di arrivi in ​​Europa ha raggiunto i 4-5mila. Anni fa. Erano pastori delle steppe dell’Asia centrale, del Mar Caspio e del Mar Nero. Gli storici la chiamano la cultura delle tombe a fossa. Durante i riti funebri i corpi dei defunti venivano ricoperti di ocra. Erano famosi anche per aver addomesticato i cavalli, inventato la ruota e realizzato bellissimi gioielli in bronzo.

Poi, fino alla fine dell’età del bronzo, cioè fino al 1800-700 aC, in Europa vi fu una relativa pace. Nessuna migrazione o attacco importante. Le popolazioni che abitavano il nostro continente vivevano una vita sedentaria e i contatti con altre società non erano abbastanza stretti da lasciare un segno nel genoma degli europei.

Come in sala operatoria



Gli scienziati sono stati in grado di determinare tutto questo grazie alla ricerca archeologica. Non è facile perché i materiali organici si distruggono facilmente e, anche se gli scienziati trovano il DNA in buone condizioni, non sempre lo utilizzano. I campioni potrebbero essere contaminati dal DNA di funghi e batteri che abitavano lo scheletro dopo la morte, nonché dal materiale genetico degli stessi ricercatori.

Sono passati solo circa dodici anni da quando sono state sviluppate tecnologie che riducono il rischio di contaminazione dei campioni di DNA fossile. Da quel momento in poi, i ricercatori portano ogni osso da cui è stato raccolto il DNA in una stanza sterile e pulita. Si vestono come chirurghi per eseguire un intervento chirurgico. Hanno tute, maschere e guanti. La stanza in cui si svolgono le ricerche è dotata di filtri che rimuovono le particelle di polvere più piccole, perché possono contenere anche materiale genetico di microrganismi. La pressione lì è più alta che all’esterno, garantendo così che nessun contaminante penetri all’interno con l’aria. Le lampade ultraviolette nella sala test (come nelle sale operatorie degli ospedali) emettono raggi che distruggono il DNA lasciato dagli scienziati sulla superficie dei campioni. Tutto ciò che resta è il DNA nascosto nelle profondità delle ossa.

La ricerca archeogenetica richiede ossa e questo può essere un problema. Nell’età del bronzo, circa 4-3 mila anni fa, le persone ebbero l’idea di non seppellire i corpi dei morti, ma di bruciarli. Il fumo distrugge completamente il DNA e rende impossibili i test genetici. – La cremazione dei defunti era un rito funebre comune nell’Europa centrale e orientale fino al Medioevo – spiega il professore. Viglierovich. Pertanto, non è noto se le persone che vivevano nell’area della moderna Polonia a quel tempo si mescolassero o meno con i nuovi arrivati ​​da altre parti.

La risposta a questa domanda andava cercata nei pochi cimiteri dei popoli che seppellivano i propri morti. Uno di questi era la comunità culturale Wilpark, che visse nel bacino della Vistola tra il I e ​​il V secolo d.C. È possibile che questo popolo, comunemente chiamato Goti, sia giunto nella nostra regione dal nord Europa. Le ricerche archeologiche fino ad oggi indicano che vissero fino al V secolo d.C. accanto ai popoli della cultura di Przeworsk, che praticavano la cremazione e si svilupparono tra il III secolo a.C. e il V secolo d.C. nelle attuali Polonia, Galizia e Transcarpazia.

La grande migrazione dei popoli



Tra il IV e il VII secolo in Europa si verificò un massiccio movimento di persone. Questo movimento è chiamato la Grande Migrazione dei Popoli. È stato causato dal cambiamento climatico. C’è stato un raffreddamento. Nel Nord Europa l’inverno e l’estate stanno diventando più freddi. Nella regione mediterranea le temperature sono state ancora molto piacevoli, ma non sono piovute. Non c’erano aree in cui si potesse praticare l’agricoltura. Nel nord i raccolti sono stati distrutti dal gelo e nel sud dalla siccità. Le condizioni di pascolo peggiorarono anche nelle steppe dell’Asia centrale, dove vivevano gli Unni. Fu l’invasione di questi nomadi dall’Asia centrale nel 375 d.C. che diede inizio alla Grande Migrazione dei popoli. Gli Unni portarono alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, sulle rovine del quale furono creati nuovi stati. Tuttavia, il ruolo principale durante la Grande Migrazione dei popoli fu svolto dalle tribù germaniche che partirono dal nord dell’Europa verso il sud del continente. Cacciarono i Celti da quella che oggi è la Germania e formarono il gruppo germanico occidentale.

E gli slavi? Poco si sa di quello che accadde ai popoli delle terre che ora appartengono alla Polonia. A causa del raffreddamento del clima, alcune zone tornarono ad essere paludose, il livello del Mar Baltico si abbassò e le migrazioni e i combattimenti, che non favorivano il commercio, bloccarono la Via dell’Ambra.

Abbiamo deciso di concentrare la nostra ricerca archeologica su due popolazioni che un tempo abitavano l’area della moderna Polonia. Il primo è stato creato da rappresentanti della cultura Wielbark. Il secondo gruppo era costituito da rappresentanti della dinastia dei Piast, dice il professore. Viglierovich. Non è stato un compito facile, perché le tombe dei rappresentanti della cultura Velbark, che abitavano la regione della moderna Polonia nel primo millennio d.C., sono poche.

Nelle sepolture scheletriche, gli scienziati hanno cercato principalmente teschi, perché contengono le ossa più utili per il test del DNA, compresi i denti più preziosi, perché sono inoltre protetti dallo smalto, e dalla parte rocciosa dell’osso temporale. Queste ossa sono compatte e solide, caratterizzate da un’elevata densità, grazie alla quale hanno la possibilità di mantenersi in buone condizioni per il tempo più lungo. Dove non ci sono teschi, il materiale viene prelevato anche da ossa lunghe, ad esempio femore e tibia, ma gli scienziati devono tenere conto che il DNA potrebbe essere meno ben conservato.

Il prezioso cromosoma Y



Trovare materiale genetico è solo metà del successo, perché per effettuare ricerche archeologiche il DNA deve essere di qualità adeguata. Le ossa da noi esaminate provenivano da 27 cimiteri sparsi su tutto il territorio dell’attuale Polonia. Appartengono a 474 persone e quasi 200 di loro gli scienziati sono riusciti a ottenere l’intero genoma – dice il professore. “Questo è un ottimo risultato”, aggiunge Viglierovic. Un insieme così ampio di dati archeologici genetici provenienti da una regione dell’Europa, che non è ancora ben compresa, è davvero impressionante.

Nel materiale genetico gli scienziati di Poznań hanno esaminato, tra le altre cose: i cosiddetti marcatori monoparentali – l’aplogruppo del cromosoma Y, che esiste in una sola copia nel genoma umano e viene trasmesso di generazione in generazione nella linea maschile, e l’aplogruppo del DNA. DNA mitocondriale (mtDNA), trasmesso in linea materna. Si scopre che la composizione degli aplogruppi del DNA mitocondriale praticamente non è cambiata durante il primo millennio d.C. L’aplogruppo H, l’aplogruppo più comune oggi in Europa, era posseduto al 43%. Il numero delle persone che vivevano nelle nostre terre era di 2 mila anni fa e il 44 per cento della popolazione di circa mille anni fa – dice il professore. Viglierovich. Per i restanti aplogruppi del DNA mitocondriale, c’erano poche o nessuna differenza. – Ciò significa che il materiale genetico trasmesso alla prole solo attraverso le madri non è cambiato, quindi le donne erano autoctone delle nostre terre – dice il professore. Viglierovich.

La situazione è diversa con il cromosoma Y, che determina il sesso maschile. – La frequenza degli aplogruppi Y varia notevolmente tra l’inizio della nostra era e l’alto Medioevo – sottolinea il professore. Viglierovich. I cambiamenti più grandi sono la diminuzione della frequenza dell’aplogruppo I1 e l’aumento della frequenza dell’aplogruppo R1a, che ora è prevalente negli uomini che vivono nell’Europa centrale e orientale, compresi principalmente i paesi considerati slavi. La conclusione è che la migrazione maschile è stata la principale responsabile dei cambiamenti genetici avvenuti nei primi secoli della nostra era, afferma il professore. Viglierovich.

La ricerca sul cromosoma Y e sul DNA mitocondriale ci consente di tracciare le origini delle linee maschili e femminili, ma fornisce informazioni solo su una frazione della percentuale del DNA umano. – Per avere un quadro completo è stato necessario analizzare i genomi completi. Si tratta di un processo molto complesso, che richiede molti calcoli su grandi insiemi di dati e l’uso di diversi metodi statistici – spiega il professore. Viglierovich.

Pertanto, per rispondere alla domanda sulla provenienza dei nostri antenati, i loro genomi hanno dovuto essere confrontati con i genomi di molte altre popolazioni che vivono in Europa oggi e in passato. Finora, le ricerche archeologiche genetiche condotte dagli scienziati dell’Istituto di Chimica Bioorganica dell’Accademia Polacca delle Scienze di Poznań hanno permesso di dimostrare che la popolazione associata alla cultura Velbark era composta principalmente da uomini provenienti dal nord e da donne indigene che vivevano nel nostro terre. – I genomi delle persone che furono il risultato della mescolanza dei nuovi arrivati ​​dal nord e della popolazione locale contengono tutti gli elementi presenti nei genomi delle popolazioni che formarono la società della dinastia dei Piast – dice il professore. Viglierovich. Ciò significa che gli antenati degli slavi, che costituirono le fondamenta del nostro paese nei secoli X-XI, abitavano nell’area della Polonia moderna almeno dall’inizio del primo millennio d.C. -Ma essere gli antenati degli slavi non significa che fossero slavi. La storia biologica non sempre coincide con la storia dello sviluppo delle singole culture – aggiunge il professore. Viglierovich.