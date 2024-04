Thiago Silva lascia il Chelsea. La decisione è stata presa

Thiago Silva smetterà di essere un giocatore del Chelsea dopo la fine della stagione – Fabrizio Romano non si fa illusioni.

Fabrizio Romano aveva già parlato del possibile addio di Thiago Silva al Chelsea, ma ora fa chiarezza: la decisione è già stata presa e verrà comunicata prossimamente.





-Lo scoprirai nei prossimi giorni. Non voglio dire nulla al riguardo dopo la sconfitta. Prima o poi le informazioni emergeranno. Ho già preso la mia decisione, ma non è questo il momento di condividerla – ha detto lo stesso calciatore dopo la sconfitta per 0-1 dei Blues nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City, sabato.





Romano ha sottolineato che il difensore centrale aveva rifiutato diverse offerte a gennaio, volendo aiutare la squadra londinese fino alla fine della stagione.





La Fluminense è interessata a lui da tempo, ma ormai ogni scenario è possibile.

Recenti rapporti del London Evening Standard lo suggeriscono Il giocatore veterano non esclude di restare in Europa per un altro anno e di approdare ad un altro big club.





Il 39enne brasiliano è arrivato al Chelsea nel 2020, trasferendosi lì dopo aver concluso la sua avventura con il Paris Saint-Germain. Con la squadra londinese ha giocato 149 partite, di cui 32 nella competizione attuale.





Oltre al Paris Saint-Germain, il difensore ha già accostato in Europa a FC Porto, Dinamo Mosca e Milan.