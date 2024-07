L’esperto ha commentato le partite di Euro 2024 che ne è rimasto colpito. “Mi si accapponava la pelle”

Andrej Klemba: Prima di guardare la TV, alcune partite di Euro 2024 potevano sembrare noiose. Bisognava aspettare fino alla fine per provare le emozioni e a volte era troppo. Com’è stato dal punto di vista del commentatore?

Kazimierz Wegrzyn: Mi è piaciuto questo torneo. L’atmosfera era decisamente migliore rispetto ai Mondiali in Qatar. Le tribune qui erano piene, lo stadio era diviso in tifosi per squadre specifiche e c’erano anche altri tifosi. Il suono era molto forte e spontaneo e il tifo naturale era impressionante. Gli inni mi facevano accapponare la pelle. È stata una vera festa. In Qatar non c’erano molti tifosi di alcune squadre e questo ha avuto un impatto sul doping. partite? Naturalmente ce n’erano alcuni più deboli, ma la maggior parte erano interessanti. Le partite tra Georgia e Turchia sono state ricche di emozioni. I suoni delle trombe dopo le vittorie turche si potevano sentire fino a tarda notte. Ad esempio, ho commentato la partita tra Spagna e Germania, che è una delle partite più belle di questo torneo. Poche ore prima della partita, la fan zone era piena e la città era viva. I tifosi di entrambe le squadre si sono seduti uno accanto all’altro, hanno bevuto birra ed erano pieni di cultura. Ovunque fossi, ed ero bloccato in cinque città, c’erano sempre tanti tifosi e gli stadi erano pieni. Cosa si potrebbe chiedere di più?

Non sono mancate le lamentele sui social media secondo cui l’organizzazione ha superato i tedeschi. I treni ritardavano, c’erano ingorghi e code fuori dagli stadi.

– Forse la gente pensava che ci fosse ancora un divario tra Polonia e Germania come 20 anni fa durante la Coppa del Mondo. Qui è successo che non è possibile pagare con carta di credito, cosa impensabile nel nostro Paese. Il mio treno è in ritardo, ma 15 minuti sono accettabili. Anch’io sono rimasto bloccato negli ingorghi, ma ovunque nel mondo le autostrade vengono riparate, quindi è quello che succede. C’è sempre qualcosa di cui lamentarsi, ma abbiamo avuto tutto il tempo per andare avanti. Non avevo paura di non riuscire ad arrivare da qualche parte. Con un evento così grande, non sono mai riuscito a lasciare il campo così velocemente come durante questo Campionato Europeo. READ La caduta della polizia chimica. I giocatori di pallavolo firmano contratti con nuovi club. C'è un commento del presidente

A volte ci mettevo mezz’ora per arrivare in albergo e guardare un’altra partita. Naturalmente l’esperienza di ognuno può essere diversa, ma avrò ricordi positivi di questo torneo. ~ Kazimierz Wegrzyn

Quindi prendiamoci cura della palla. Tedeschi e italiani sono le delusioni più grandi?

– Ogni volta che la squadra di casa viene eliminata così velocemente, non è nell’interesse del torneo. L’entusiasmo degli stessi tedeschi è notevolmente diminuito. Paradossalmente, se non avessero pareggiato con la Svizzera nel girone e perso, in teoria la classifica sarebbe stata più facile. D’altro canto furono i tedeschi a rendere più difficile la vittoria degli spagnoli. Per prima cosa hanno portato la partita ai supplementari e ai supplementari hanno fatto un’impressione ancora migliore. Erano vicini a un altro gol, ma sono stati gli spagnoli a segnarlo. E gli italiani? Non li ho visti bene prima che uscissero. Negli Europei precedenti era emozionante guardarli. E ora la grande riunione e la squadra sono svanite rapidamente.

Sono nate nuove stelle?

– naturalmente. Lamin Yamal. È incredibile per un calciatore così giovane [17 lat – przyp. red.] Ha saputo cambiare il volto della squadra e assumersi la responsabilità. In semifinale, la Francia ha segnato un gol ed è stato Yamal a rispondere prontamente. Questo è quello che fanno i grandi giocatori. Anche Neco Williams promette di essere un grande giocatore. Mi è piaciuto anche il giovane turco della Juventus, Kenan Yildiz.

Lamine Yamal non riesce a credere a quello che è successo: la Spagna è campione d’Europa!/Agenzia di stampa francese

D’altronde una stella come Kylian Mbappe ha deluso?

– Per lui è andato tutto bene in Qatar. Qualunque cosa sia entrata e gli abbia sparato, è entrata. E qui agli Europei ha tirato sopra la traversa. Ad esempio, nella semifinale contro la Spagna, dove alla fine ha avuto una grande occasione per prendere i supplementari e l’ha sprecata. E’ un grande individuo, ma deve integrarsi nella squadra, perché non sempre una stella da sola basta. Non c’erano alternative all’attacco. Ousmane Dembélé ha giocato bene un momento e poi male quello dopo. Antoine Griezmann è stato più debole nel corso del torneo e potrebbe contemplare la fine della sua carriera. READ 40 La migliore Bastoncino da trekking del 2022 - Non acquistare una Bastoncino da trekking finché non leggi QUESTO!

Abbiamo visto anche gli ultimi bagliori di Cristiano Ronaldo?

– È meglio uscire dallo stadio due giorni prima che un giorno dopo. Questo è quello che è sembrato nel caso di Ronaldo. Durante la Coppa del Mondo in Qatar, ha iniziato le partite in panchina. Non puoi ingannare la bilancia, anche se sei un professionista come lui. La squadra conta su di lui inutilmente. Tutti pensano che, poiché Ronaldo è in campo, non ci siano pressioni o responsabilità su tutti noi. Questo è sbagliato, perché il Portogallo ha grandi giocatori. Lì puoi scegliere una squadra per un torneo del genere tra 50 giocatori.

Hanno anche grandi capacità, ma sono inutilmente contenti di esistere all’ombra di Ronaldo. Devono anche farsi carico dei dipendenti. ~ Kazimierz Wegrzyn

Se includerai la formazione titolare di Euro 2024?

– Questo deve essere considerato attentamente. Probabilmente troverai cinque spagnoli lì [rozmawialiśmy przed finałem]. Yamal, Williams, Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz. Inoltre, il portiere georgiano Giorgi Mamardashvili e il difensore francese Theo Hernandez, ma avrei problemi con i classici nove. Non c’era nessun giocatore in questa posizione che avrebbe impressionato. Kai Havertz da solo avrebbe potuto decidere la promozione della Spagna, ma ha sprecato quattro buone occasioni.

– Gli inglesi hanno strisciato per tutto il torneo fino a quando non sono finalmente passati sotto il filo spinato fino alla partita finale. Non sono stati convincenti in nessuna partita. Solo in Olanda hanno giocato un’ottima partita. Ken mi ha deluso. Nell’Europeo precedente è stato criticato, poi riportato un po’ indietro e dalla posizione numero 10 è riuscito a chiudere la classifica. Non appare adesso. Non era un torneo di nove partite. READ I giorni di Ten Hag al Manchester United sono contati. Ecco il favorito per sostituire l'olandese

La maggior parte delle squadre che si qualificano per la fase a eliminazione diretta giocano con quattro difensori. La tattica dei tre uomini non funziona più?

– Sembra che il passaggio a tre difensori sia una cosa recente. Nel frattempo, in una formazione come questa, ci devono essere degli uomini piuma davvero fantastici. Quelli che sanno non solo attaccare, ma anche difendere bene. Non è facile trovare giocatori di così livello mondiale ad un livello così alto. La Francia ne ha giocati quattro. A sinistra aveva Hernandez, che potrebbe fare il difensore, il gregario e l’esterno. Era il personaggio più brillante di questa squadra.

Intervista condotta da Andrej Klemba

Lamin Yamal/ PAP/EPA/Ronald Wittek/Partito d’Azione Popolare

Kazimierz Węgrzyn allo Stadio 974 di Doha/Michel Bialonsky/Intrea.pl