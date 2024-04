Stati Uniti d'America. Terremoto nel New Jersey e New York

Ha detto che il terremoto è avvenuto venerdì mattina nell'area metropolitana densamente popolata di New York. Ha aggiunto che la magnitudo del terremoto ha raggiunto 4,8 e il suo epicentro è stato registrato vicino a Lebanon, nel New Jersey. Il terremoto è stato avvertito dalla Pennsylvania al Massachusetts.

Le sirene suonavano a New York City. Sono comparsi gli avvisi sullo smartphone. La polizia di New York ha fatto sapere che al momento non ci sono segnalazioni di danni. Il portavoce delle scuole di New York, Nathaniel Steyer, ha detto che non ci sono informazioni sui danni agli edifici. Il personale della struttura effettua ispezioni approfondite.

Charita Walcott, 38 anni, residente nel quartiere Bronx di New York, ha detto che il terremoto è durato circa 30 secondi. “Era un suono ruggente, come se fossi circondata da tamburi su tutti i lati”, ha detto.

Il terremoto è avvenuto durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a Manhattan, New York. Le scosse sono iniziate durante un discorso pronunciato dal capo di Save the Children, Janti Soeripto. Il momento è stato catturato dalla fotocamera.

Il New York Times riporta che, sebbene la maggior parte dei terremoti nel nord-est passino inosservati, molti sono stati avvertiti dai newyorkesi. Lo scorso maggio, un terremoto di magnitudo 2.2 ha colpito alcune parti di New York e del New Jersey. Un mese fa, un terremoto di magnitudo 3,6 colpì l'Adams Center di New York. Nel 2011, un terremoto di magnitudo 5,8 in Virginia ha portato all’evacuazione del municipio e di alcuni edifici per uffici a Manhattan.