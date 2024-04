Jarosław Kaczyński attacca chi detiene il potere. “Il loro successo si basa su due bugie”

– Queste saranno elezioni molto importanti. E questo per due ragioni fondamentali. Il primo si riferisce all’importanza dei governi locali polacchi. In Polonia, i governi locali detengono effettivamente la quota maggiore di potere: forse più che in qualsiasi altro paese europeo. Chi eserciterà questo potere è molto importante. Il presidente del PiS si è inoltre espresso a favore di una vita migliore per i polacchi.

– I governi locali hanno molte risorse finanziarie: siamo partiti noi, ma gli europei. I governi locali possono, in una certa misura, sostituire i grandi progetti che abbiamo implementato in precedenza, ha affermato Kaczynski.

– Il secondo motivo è poter mostrare il cartellino giallo alle autorità di Varsavia. Il leader del PiS ha detto che verrebbe da dire rosso.

Jaroslaw Kaczynski prima delle elezioni locali. “Il loro successo si basa su due bugie”

Il capo del PiS a Przysucha ha incoraggiato la partecipazione alle elezioni di domenica. – È molto importante che gli elettori prendano decisioni giuste, cioè basate sui fatti. I fatti degli ultimi mesi e anni sono meglio ricordati, ha sostenuto Kaczynski.

– Il successo dell'alleanza formata contro di noi si basa su due bugie. Ciò che ci preoccupa è ciò che abbiamo fatto quando eravamo al potere. La seconda bugia riguarda ciò che hanno promesso durante la campagna elettorale, ha detto Kaczynski. Come ha sostenuto, le commissioni d'inchiesta che indagavano sulla corruzione durante il governo della BRI erano una “farsa” e “violavano i principi della legge”.

– Questa non è altro che una negazione della democrazia, una grande manovra – ha detto Kaczynski riferendosi alle promesse elettorali del governo di Donald Tusk. – Dovremmo ricordare molto bene questi ultimi mesi – ha detto il leader del PiS.

Anche Jaroslaw Kaczynski ha attaccato il governo, accusandolo di rappresentare gli interessi tedeschi. – C'è un ambito in cui sono più affidabili: i loro obblighi verso la Germania. CPK – no, nucleare – no, Odra regolamentato – no, porto container a Świnoujście – no, Orlen – no, infine, riparazioni, risarcimenti – anche no. “Qui fanno quello che gli viene detto di fare”, ha detto Kaczynski.