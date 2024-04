Stati Uniti d'America. Pacchetto di aiuti per l'Ucraina alla Camera dei Rappresentanti. I media sulla posizione del presidente Mike Johnson

Giovedì il direttore della CIA William Burns ha dichiarato pubblicamente che senza l’aiuto americano l’Ucraina potrebbe essere sconfitta sul campo di battaglia entro la fine di quest’anno. In precedenza, mentre compariva davanti alle commissioni di entrambe le camere del Congresso, aveva fatto diagnosi simili, tra gli altri: il comandante supremo della NATO in Europa, il generale Christopher Cavoli.

Il destino del sostegno americano all’Ucraina da febbraio – dopo che il Senato ha approvato il pacchetto di aiuti – è dipeso quasi interamente dal Presidente della Camera dei Rappresentanti e dalla sua decisione di mettere questo pacchetto ai voti della Camera. Johnson, relativamente nuovo arrivato al Congresso, è stato eletto come la terza persona nello stato dalla sua elezione lo scorso ottobre. Ha ribadito che gli Stati Uniti “non lasceranno” l'Ucraina, ma per diversi mesi ha rinviato o si è opposto al pacchetto proposto dalla Casa Bianca, chiedendo, tra l'altro, un radicale inasprimento della politica di immigrazione o la definizione di una chiara strategia amministrativa.

Alla fine, la svolta è arrivata lo scorso fine settimana quando ha svelato un nuovo piano per trasferire gli aiuti all’Ucraina, dividendo le componenti del pacchetto del Senato in tre progetti di legge separati e aggiungendone un quarto che sarà votato alla Camera sabato. Johnson ha spiegato mercoledì che ha deciso di andare contro la tendenza di alcuni politici del suo partito perché “crede alle informazioni dell'intelligence” che indicano che Vladimir Putin non si fermerà in Ucraina e “potrebbe trasferirsi nei Balcani” o “entrare in uno scontro con la Russia”. .” Polonia.”