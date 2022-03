SpaceX. Elon Musk. Starlinki svolazzerà sopra le nostre teste. Quando guardiamo il cielo

SpaceX ha inviato in orbita un altro lotto di satelliti Starlink. Una domenica mattina presto, potrai vedere questi oggetti librarsi nel cielo polacco.

Sabato 19 marzo, alle 12:24 ora locale, un razzo Falcon 9 ha lanciato in orbita terrestre 53 satelliti per comunicazioni Starlink. Questo gruppo è stato chiamato G4-12. È decollato dal complesso di lancio di Cape Canaveral, in Florida.