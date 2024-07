Asilo “Bangelė”, dove apprendimento e divertimento vanno di pari passo – Kurir Wilinski

La scuola dell’infanzia è dotata di un asilo nido, svolge numerose attività didattiche e ricreative e organizza viaggi di istruzione. Le stanze della scuola materna sono un luogo luminoso e accogliente dove giocare e imparare. Ci sono gruppi polacchi e russi qui.

Personale docente qualificato

— Ci impegniamo a fornire le migliori condizioni affinché i bambini possano esplorare il mondo e sviluppare i propri talenti, nonché a fornire uno spazio sicuro in cui ogni bambino si senta unico e accettato. Il nostro asilo impiega personale docente qualificato pronto a lavorare con i bambini in età prescolare”, afferma Lyudmila Krupini, vicedirettrice dell’Istruzione.

Gruppi polacchi e russi

L’asilo è operativo dal 1965. Nel 2025 festeggerà il suo 60° anniversario.

—Abbiamo 10 gruppi divisi per età. Ogni gruppo ha il suo programma quotidiano individuale, i bambini ricevono buon cibo e svolgono attività didattiche, uscite e giochi educativi. Attualmente, 186 bambini sono iscritti alla scuola materna, dall’età di un anno fino all’età scolare. Ci sono gruppi polacchi e russi, dice Ljudmila Krupini a Kurier Wielinsky.

I membri della facoltà lavorano costantemente per migliorare le loro qualifiche.

— Le nostre signore si prendono cura degli interessi di ogni bambino e utilizzano un metodo di insegnamento individuale.

Sono operatori sanitari esperti che possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per lo sviluppo a tutto tondo del bambino. Attualmente lavorano 25 donne, tutte con un titolo di studio superiore. Disponiamo di specialisti qualificati come insegnanti metodologici, logopedisti e psicologi. Teniamo molto all’alto livello della didattica, per questo coinvolgiamo costantemente i nostri dipendenti in diverse tipologie di formazione, continua l’intervistatrice.

Viaggi e gruppi per lo sviluppo dei talenti

L’asilo ospita quotidianamente diverse attività e club.

— Questi includono lezioni di lingua lituana, lezioni di arte e musica e ginnastica. Pagando un costo aggiuntivo, puoi iscrivere tuo figlio a lezioni di inglese, Zumba o karate, spiega Lyudmila Krupini.

Si organizzano escursioni didattiche e visite a luoghi di interesse.

– Alle istituzioni culturali della capitale, ai musei, ai parchi pubblici e agli zoo. I tour spesso includono attività educative aggiuntive. I nostri studenti hanno visitato il Museo della Tecnologia e dell’Energia, la Questura, dove hanno partecipato alle lezioni di “Passaggio Sicuro”, hanno visitato Vilnius in autobus, il resort “Jelini”, la fattoria di alpaca a Trakai, il Parco dei Gufi a Rudomen, Giardino botanico a Kairenai e in molti altri luoghi – conta Liudmila Kropienė.

L’asilo prepara i bambini alla scuola

– La preparazione si basa sull’incoraggiamento dei bambini all’apprendimento, quindi la base delle conoscenze viene trasferita attraverso il gioco. Gli insegnanti utilizzano metodi diversi per garantire che ogni bambino abbia il pacchetto di conoscenze di base necessario prima di iniziare la prima elementare: numeri, lettere, colori, forme, ecc. Abbiamo molte aule colorate dotate di sussidi didattici specializzati. Grazie a questo, i bambini possono sviluppare le proprie competenze in vari campi. L’asilo contiene uno schermo interattivo. Il touchpad è uno strumento estremamente utile per gli insegnanti perché introduce in classe una varietà di metodi di insegnamento attraverso visualizzazioni, presentazioni interattive e giochi. Il vicedirettore dell’Istruzione sottolinea che grazie a metodi didattici innovativi i bambini possono elaborare e consolidare molto più facilmente le informazioni apprese.

La struttura si trova vicino al centro città – zona Naujamiestis. Il luogo è pieno di verde, offrendo le condizioni ideali per il gioco all’aperto

| Foto d’archivio dell’asilo nido “Bangelė”.

Caratteristiche della scuola materna

L’asilo nido e la scuola materna Falka appartengono al governo della città di Vilnius. La struttura si trova vicino al centro città, zona Naujamiestis. Il luogo è pieno di verde, offrendo le condizioni ideali per il gioco all’aperto.

-Offriamo un parco giochi sicuro e ben attrezzato con numerose attrazioni. Le nostre stanze della scuola materna sono accoglienti e colorate, incoraggiando i bambini a conoscere il mondo. Invitiamo spesso ospiti di altre istituzioni a condurre programmi culturali ed educativi, come spettacoli e dimostrazioni di robotica, e invitiamo anche animatori. Durante l’anno scolastico organizziamo tanti eventi ai quali invitiamo genitori e amici. Per noi è estremamente importante una stretta collaborazione con i genitori: insieme ci prendiamo cura del benessere e della sicurezza di ogni bambino. L’intervistatore conferma che presto avremo dei biglietti d’ingresso speciali per l’asilo.

Maggiori informazioni di seguito | Pubblicità basata su un paragrafo dell’utente.; Grazie agli annunci, ci leggi gratuitamente

L’asilo è pieno di vita attiva

— Ci preoccupiamo di promuovere e conoscere la cultura polacca, promuoviamo la tolleranza, cerchiamo di trasmettere una visione globale, impariamo a conoscere la cultura nazionale e la cultura del nostro Paese. Il nostro obiettivo è che ogni bambino si senta sicuro, a suo agio e amato, ottenendo così i migliori risultati di apprendimento. Vi invitiamo all’asilo “Bangelė” – un luogo dove apprendimento e divertimento vanno di pari passo e ogni bambino troverà qualcosa di proprio – incoraggia Liudmila Kropienė.

Gli eventi della vita dell’asilo sono documentati sul sito web ldbangele.lt

Istantanee della vita della struttura si possono vedere anche sul loro profilo Facebook.

Per saperne di più: Una città che ti ispira a camminare

Pubblicità basata su un paragrafo dell’utente.; Grazie agli annunci, ci leggi gratuitamente