Soldi per lo stato di diritto. La Commissione elettorale ha emanato delle linee guida

Mercoledì, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida su come utilizzare in modo specifico il meccanismo condizionale. “Queste linee guida sono molto importanti perché intendono fornire chiarezza e previsioni su come la Commissione utilizzerà la regolamentazione”, ha affermato la Commissione europea.

Se vi sono “ragionevoli motivi” per concludere che le seguenti condizioni sono state soddisfatte, la Commissione avvia il procedimento ai sensi del regolamento condizionale. Primo, Almeno una disposizione legale è stata violata in un paese membroIl regolamento sulla condizione (politica giuridica, politica di contrasto, restrizione arbitraria al funzionamento dell’esecutivo, politica di tutela giurisdizionale effettiva, politica di separazione dei poteri e discriminazione e uguaglianza davanti alla legge). Continua a leggere per Business Insider

Diventa avvincente La violazione è legata alla situazione o alle azioni di pubblici ufficiali. Terzo, La violazione provoca danni o presenta un grave rischio Per una buona gestione finanziaria nel bilancio dell’UE O la tutela degli interessi finanziari dell’UE, che comprende sia le entrate che le spese del bilancio. Inoltre, dovrebbe essere Il legame “sufficientemente diretto” tra la violazione e le sue conseguenze. La CE condurrà questa valutazione caso per caso. Guarda anche: Echi della sentenza della CGUE. Un’azienda importante vede un grande rischio per la Polonia “La Commissione utilizzerà una varietà di fonti per raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione, tra cui la relazione annuale della Commissione, il quadro di valutazione giudiziario dell’UE, le decisioni dei tribunali dell’UE e le relazioni dei tribunali europei. L’ufficio del procuratore generale, nonché le richieste dei pertinenti organizzazioni, sono un’utile fonte di informazioni per la Commissione. (…) “- ha chiarito la Commissione elettorale. “Una volta soddisfatte le condizioni, la Commissione avvierà il processo fino a quando non riterrà che altre procedure che prevedono la protezione più efficace del bilancio dell’UE siano state previste dal diritto dell’UE”, ha dichiarato.