Gli agricoltori hanno lasciato una spiacevole sorpresa davanti all'ufficio di Krzysztof Brejza

Un contenitore per il compost – come dicono i manifestanti – è il primo avvertimento. Hanno aggiunto che se l'eurodeputato di Inowrocław non risponderà alle loro richieste, torneranno in questo posto con più tonnellate di fertilizzante.

Gli agricoltori lottano. Krzysztof Brejza è stata una spiacevole sorpresa

“In primo luogo, il Green Deal dovrebbe essere respinto e, in secondo luogo, la restrizione e il divieto sulle importazioni di prodotti alimentari dall'Ucraina per il prossimo raccolto”, ha affermato Marcin Wronski dell'Unione. L’agricoltura professionale è difensiva.

“Dopo il 4 aprile queste azioni si svolgeranno davanti agli uffici dei deputati, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Con questo vogliamo parlare dei problemi dei contadini e fare pressione su di loro”, ha sottolineato Vronskij.

Uno degli agricoltori che hanno protestato domenica a Inowrocław ha affermato che gli agricoltori devono far conoscere la loro presenza in modo che i politici come l'eurodeputato Brejza possano ascoltarli.

L'eurodeputato KO Brejza domenica non era in ufficio. Gli agricoltori non sono ammessi all'interno dell'edificio. Hanno lasciato il contenitore del letame davanti all'ufficio.