Sensazione di Wimbledon! Difendere l’eroe in mare

2 luglio 2024, alle 15:53





C’è un grande fermento sui campi di Wimbledon! La campionessa in carica Marketa Vondrousova è stata eliminata al primo turno. La ceca ha perso 2:6, 2:6 contro la spagnola Jessica Pozas Manero, molto più in basso in classifica.

Marketa Vondrousova ha vinto inaspettatamente il titolo del Grande Slam a Wimbledon la scorsa stagione. Nella finale ha sconfitto il tunisino Ons Jabeur. La ceca ha iniziato quest’anno la sua competizione sui campi in erba durante il torneo WTA 500 di Berlino. Lì vinse una partita e, quando il punteggio fu 5:5, si ritirò a causa di un infortunio nella prima partita contro Anna Kalinska.

Quindi il suo livello era in gran parte sconosciuto, ma ha deciso di provare a difendere il titolo. Nella partita inaugurale della competizione, sull’erba londinese, la sesta racchetta del mondo ha affrontato l’83esima giocatrice in classifica, Jessica Pozas Manero. Era il primo duello per questi giocatori, il che significa che non conoscevano ancora le loro abilità.

Lo spagnolo ha avuto un’apertura migliore, andando in break nel primo game. Anche se dopo un po’ la Vondrousova ha avuto l’opportunità di recuperare la sconfitta, non ha sfruttato un break point. Ha raggiunto il suo obiettivo nella quarta partita, completando il tempo di ritorno con completa facilità e pareggiando 2-2.

La gioia del campione in carica però non è durata a lungo. Nel settimo gioco, Manero ha ricevuto il servizio con un rapporto di 40:15, e dopo un po’ ha registrato il suo secondo break di servizio nella partita. I cechi non sono stati in grado di compensare questa perdita. I server hanno vinto le partite successive, permettendo allo spagnolo di vincere con un punteggio di 6: 4 e passare in vantaggio nella partita.

Il leader non ha perso slancio dall’inizio del secondo set, segnando un servizio veloce. Sebbene la Vondrousova abbia recuperato dopo poco, battendo il servizio dell’avversaria senza perdere un solo punto, la spagnola ha subito risposto allo stesso modo. Dopo aver difeso il servizio, il punteggio è diventato 3:1, mettendo la ceca in una posizione molto difficile.

Nel quinto game, la campionessa in carica ha mantenuto il servizio ma non è stata in grado di fare altro nel match. Manero ha mostrato una serie di 3 giochi, segnando il suo quinto break di servizio in questa partita e vincendo questa parte 6:2. La spagnola ha infatti utilizzato la prima match ball al servizio, eliminando la campionessa in carica Vondrousova da Wimbledon.

