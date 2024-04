Segreti degli spuntini che ti sorprenderanno con i loro benefici per la salute!

Questa ricetta è l’occasione perfetta per unire divertimento e benefici per la salute. Le mandorle sono un vero tesoro tra noci e semi, poiché contengono molte proteine, grassi sani e vitamine, mentre il cioccolato, soprattutto quello fondente, è ricco di antiossidanti e migliora l'umore. La nostra ricetta delle mandorle ricoperte di cioccolato è un suggerimento perfetto per chi cerca snack salutari e allo stesso tempo deliziosi. Non solo è delizioso, ma è anche un modo nutriente per soddisfare la tua voglia di dolci senza sentirti in colpa. Preparare questi deliziosi dolcetti è semplice e veloce e il risultato piacerà sicuramente a tutti gli amanti del cioccolato e delle mandorle. Il cioccolato aggiunge energia e le mandorle forniscono nutrienti essenziali, rendendo questo snack perfetto per uno spuntino veloce durante la giornata.

ingredienti:

mandorle 2 manciate (40 g)

Cioccolato fondente 85% 4 cubetti (20 g)

Dolce La mia scelta

per preparare:

Tostare le mandorle in una padella antiaderente, quindi frullarle finché non saranno dorate in modo uniforme e sprigioneranno il loro aroma. Quando iniziano a dorare leggermente, togliete dal fuoco. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, utilizzando due ciotole di dimensioni diverse: posizionare la ciotola più piccola contenente il cioccolato in una ciotola più grande piena di acqua calda, facendo attenzione che il fondo della ciotola più piccola non tocchi l'acqua. Mescolare il cioccolato fino a quando non sarà completamente sciolto, aggiungendo dolcificante se necessario. Quindi aggiungere le mandorle tostate al cioccolato liquido, mescolando per ricoprirle uniformemente. Disponete le mandorle di cioccolato su una tavola ricoperta di carta da forno, poi posizionatele una ad una. Riponetelo in frigorifero per circa 10-15 minuti finché il cioccolato non si sarà indurito. Conservare le mandorle ricoperte di cioccolato in un luogo fresco.

NaukaJelenia.pl / NaukaJelenia

