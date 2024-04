Eurowizja 2024. Luna è załamana. Potrebbe essere così

kipsco. È solo che è necessaria più esperienza nel campo energetico. Rocco ha partecipato a kontrowersja. Non voglio, non ho abbastanza soldi per mangiare qualcosa che non voglio usare in modo naturale. Chodzi o to, ze ci wybrani dopiero szlifuja spy. No ludzie, o wiele bardziej zdolni per ascoltare la voce della Polonia wystepowali. Mimo wszystko zycze Lunie jak najlepiej. Piosenka chwytliwa, tylko bardzo dobry staging obmyslec. Kali dieci gare per ze zwyscieskimi piosenkami e glosowaniami per jeden wielki przekret.