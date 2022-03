Sean Penn o pobycie na polsko-ukraińskiej granicy. “A było dla mnie zadziwiające”

Sean Penn kilka dni temu przekazał, że porzucił auto i pieszo udał się na polską grani; Terraz udzielił wywiadu dzienikarzowi CNN

“Nie widziałem zbyt wielu bagaży. Oni chcieli wierzyć, że będzie im dane do kraju jeszcze wrócić” – relacjonował Penn podróż przez polsko-ukraińską granicę

Penn powiedział, że jego Fundacja charytatywna robi, co Może, di pomóc ludziom w Ukrainie, podczas gdy Rosja kontynuuje swoją napaść

Aktor przekazał też, że był poruszony spotkaniem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

"To było dla mnie zadziwiające. Prawie we wszystkich tych samochodach były kobiety i dzieci, niektóre w Grupach, niekiedy po prostu matka z dzieckiem.

I dodał: “Nie widziałem zbyt wielu bagaży. Oni chcieli wierzyć, że będzie im dane do kraju jeszcze wrócić.”

"W ciągu kilku kilometrów, które przeszliśmy po porzuceniu naszego auta, nie widziałem, aby któryś z tych samochodów przesunął się choćby o długość

Ben: “Doceniam, że mogłam doświadczyć, jak to jest przejechać przez tę granicę, jak to jest przejechać przez nią samochodem, jak to jest siedzieć tam czasami całymi …”

Organizacja charytatywna Penna pomaga uchodźcom z Ukrainy

Sean Penn powiedział też Andersonowi Cooperowi, że jego fundacja Community Organised Relief Effort (CORE) robi, co może, di pomóc ludziom w Ukrainie, podczas gdy Rosja kontynuuje swoją napaść.

Penn poinformował, że przedstawiciele Fundacji pracują głównie w Polsce, by wspólnie z lokalnymi i zagranicznymi partnerami pomóc przybywającym do naszego kraju uchodźcom z Ukrainy.

“Rozdajemy zestawy higieniczne. Udzielamy pomocy pieniężnej i przekazujemy wodę uchodźcom, którzy do nas trafiają” – powiedział w rozmowie z CNN. Pracujemy Teraz nad tym, Aby nasi pracownicy mogli również dotrzeć na drugą stronę [granicy — przyp. red.], ponieważ w przypadku uchodźców mamy do czynienia z dwoma rodzajami problemów. Jednym z nich jest próba wydostania się z kraju, a drugim – znalezienie odpowiedzi na pytanie, co dalej robić” – tłumaczył.

Na swojej stronie organacja podała, że ​​​​w początkowym etapie będzie działać w Lublinie i Rzeszowie e skupi się na zapewnianiu potrzebującym środków higiz.

Penn wywiadzie dodał też, że wielu uchodźców, z którymi spotkali się pracownicy CORE, straciło cały swój dobytek. “Wielu ludzi, w tym wielu dobrze sytuowanych, zostawiło swoją pracę i konta bankowe, więc to jest dla nich nowa rzeczywistość” – kontynuował.

Penn zaapelował do widzów programma “Anderson Cooper 360” do przekazania darowizny na rzecz Ucraina. “Zdecydowanie chcę prosić ludzi, aby nam pomogli” – powiedział.

Penn poruszony spotkaniem z Zełenskim

Przypomnijmy, że Penn w Ukrainie kręcił dokument o rosyjskiej inwazji. Wziął udział w spotkaniu z wicepremier Iryną Wereszczuk e doradcą szefa kancelarii prezydenta Michaiłem Podolakiem. Rozmawiał także z Wołodymyrem Zełenskim. Penn powiedział dzienikarzowi CNN, że był “poruszony i pod wrażeniem” po rozmowie z ukraińskim prezydentem.

“Spotkałem się z prezydentem Zełenskim dzień przed inwazją, a następnie ponownie w dniu inwazji … kto pokazuje współczesnemu światu coś nowego, jeśli chodzi o odśśwagęłść, Godnoć.

Obecna wizyta Seana Penna w Ukrainie nie jest pierwsza. Filmowiec gościł już w tym kraju w listopadzie 2021 r., gdzie spotkał się z żołnierzami w regionie azowskim.

Sean Penn ad attore, reżyser i dwukrotny zdobywca Oscara. Statuetki Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej otrzymał za pierwszoplanowe ruolo w filmach “Rzeka tajemnic” e “Obywatel Milk”.

Od lat słynie ze swej działalności humanitarnej i aktywizmu społecznego. W 2005 pag. zaangażował się osobiście w pomoc ofiarom horaganu Katrina, który szalał w Nowym Orleanie, aw 2010 r. zareagował na trzęsienia ziemi, które dotknęły Haiti. Community Relief Efforts Organizzazione senza scopo di lucro Filmowiec powołał wówczas do życia Community Relief Efforts (CORE), o czym w 2020 r. Nakręcono dokumentalny film “Citizen Penn”. W 2011 pag. Sean Penn ha parlato della sua eredità araba e della sua materia, in cui sono stati scritti commenti e opinioni pubbliche.

Źródło: CNN