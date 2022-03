AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 e Ryzen 5 5500 – La premiere dei processori è in arrivo. La risposta rapida di AMD all’attacco di Intel

I processori AMD Ryzen 5000 passeranno alla storia come quelli che hanno superato i concorrenti della scuderia Intel e per molto tempo sono rimasti la scelta migliore per molte applicazioni. Questo è stato il caso fino alla prima presentazione dei sistemi Intel Core di 12a generazione. I moderni sistemi Alder Lake con moduli aggiuntivi per il risparmio energetico hanno improvvisamente reso i modelli AMD molto poco attraenti. Questo ha costretto i Reds ad agire. Uno dei primi passi del produttore è stato quello di rilasciare un chip con memoria 3D V-Cache aggiuntiva, ovvero il Ryzen 7 5800X3D, ma sembra che non sia sufficiente per competere con Intel. Fortunatamente, si scopre che AMD ha un asso nella manica. Questo asso sarà la premiere inaspettata di altri tre flagship della serie Ryzen 5000. Cosa possiamo aspettarci?

AMD potrebbe riconquistare il suo vantaggio nel segmento delle CPU mainstream. È probabile che i chipset Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 e Ryzen 5 5500 debutteranno entro la fine del mese.

I nuovi processori di AMD si chiameranno Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 e Ryzen 5 5500. Subito dopo la denominazione, puoi vedere che il produttore vuole correggere le vulnerabilità nel suo portafoglio – e va bene. Il processore Ryzen 7 5700X octa-core / 16 core dovrebbe avere velocità di clock sconosciute, ma probabilmente non sarebbe un’esagerazione se dicessi che sarebbe una versione leggermente più lenta del Ryzen 7 5800X (forse clock inferiori, diciamo 100 MHz) . Il prezzo interessante deve essere un enorme vantaggio per questo segmento. Questo modello sarà più economico dell’Intel Core i5-12600KF, che aveva un prezzo di $ 264.

AMD rilascerà 4 nuove CPU questo mese:

R5-5500 6C6T

R5-5600 6C12T

R7-5700X 8C16T

R7-5800X3D 8C16T Il 5500 ha lo stesso prezzo del 12100, il 5600 sarà più economico del 12400 e il 5700X sarà più economico del 12600KF. – MEGAsizeGPU (Zed__Wang) 5 marzo 2022

L’AMD Ryzen 5 5600 (6R/12W) dovrebbe essere una versione leggermente più lenta del 5600X, che dovrebbe anche conquistare il mercato a un prezzo inferiore. Secondo le indiscrezioni finora, questo sistema sarà più economico del popolare Core i5-12400, quindi supponiamo che costerà meno di $ 192. Infine, ci resta l’AMD Ryzen 5 5500, che promette di essere il più interessante dei tre. Sebbene sembri che i sei core fisici rimarranno al loro posto, si prevede che questo processore sarà de-threading (SMT). Non conosciamo l’orologio di questo chip, ma il vantaggio – ancora una volta – sarà il prezzo a livello del Core i3-12100 (circa $122). Nel frattempo, non vediamo l’ora di saperne di più sul nuovo Ryzen. Secondo la fonte, potrebbero debuttare questo mese. Se queste perdite venissero confermate, AMD potrebbe riconquistare rapidamente la sua leadership nel segmento delle CPU mainstream.

