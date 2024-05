Romano ha rivelato il segreto per offrire Mbappé al Real Madrid. Sullo sfondo c’è la confusione di due anni fa [WIDEO]

Głośno w ostatnim czasie o Kylianie Mbappe będzie najprawdopodobniej Real Madryt. Fabrizio Romano w rozmowie z kanałem Meczyki.pl na YouTube zdradził, jak “Królewscy” mogą zaprezentować Francuza.

W piątek Mbappe opublikował w mediach społecznościowych wideo, w którym przekazał, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain.

– Ta przygoda zakończy się w ciągu kilku tygodni. W niedzielę zagram swój ostatni mecz na Parc des Princes – powiedział. Całe nagranie obejrzycie TUTAJ.

Następnym klubem 25-latka ma być Real Madryt. Jak może wyglądać jego prezentacja? Fabrizio Romano, gość kanału Meczyki.pl na YouTube, uchylił rąbka tajemnicy.

– Nie mogę powiedzieć zbyt wiele z tego, co usłyszałem, bo jest to poufne ze strony klubu. Ale Real chce zrobić kilka fajnych działań podczas jego prezentacji – przekazał.

– Myślę, że ważnym punktem będzie konferencja prasowa z jego udziałem oraz Florentino Pereza. Chcą porozmawiać o tym, co wydarzyło się dwa lata temu. Perez był wtedy bardzo rozczarowany, gdy Mbappe zdecydował się na podpisanie nowej umowy z PSG. Chwilę po tym mieli rozmowę telefoniczną, by to wyjaśnić. Mbappe chciał naprawić relacje z prezydentem Realu – kontynuował.

– W ostatnich dwóch latach Francuz nie chciał negocjować z żadnym innym klubem. Miał kilka możliwości – w tym z Arabii Saudyjskiej, gdzie oferowano mu horrendalne pieniądze. Mówiło się też o Premier League, ale Mbappe nie chciał rozmawiać. Teraz jest niemalże gotowy do podpisania kontraktu z Realem Madryt – zakończył.

