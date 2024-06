Iga Świątek – Marketa Vondrousova è una dei quarti di finale del Roland Garros 2024. Chi si qualificherà per le prime quattro? Copertura in diretta e risultati della partita Świątek – Vondrousova su Polsatsport.pl.

I quarti di finale dell’Open di Francia di martedì tra Iga Cvetek e la ceca Marketa Vondrousova inizieranno intorno alle 13, due ore prima dell’arrivo dell’americana Coco Gauff e del tunisino Ons Jabeur al Campo Centrale di Parigi.

Świętek, in testa alla classifica mondiale, gareggia per la sua terza vittoria consecutiva e la quarta in carriera agli Open di Francia. Vondrousova è la testa di serie numero cinque.

Il giocatore dell’allenatore, Tomas Viktorovski, ha già giocato tre volte contro i cechi e ha ottenuto tre vittorie, tra cui nel primo turno degli Open di Francia 2020, quando ha vinto per la prima volta a Parigi. Le sue ultime vittorie lo scorso anno sono state nei quarti di finale a Cincinnati e nella fase a gironi delle WTA Finals.

Il miglior risultato di Vondrousov sui campi da tennis. Ha raggiunto il Roland Garros nel 2019, quando ha perso in finale contro l’australiana Ashleigh Barty. Nel 2023 ha vinto Wimbledon.

Tre vittorie consecutive agli Open di Francia nell’era Open sono state finora registrate da due tenniste: Monica Seles (1990-92) e Justine Henin (2005-07).

Iga Švetic – Marketa Vondrousova. Copertura in diretta e risultati in diretta oggi Roland Garros 04/06

Copertura in diretta e risultati della partita Świątek – Vondrousova su Polsatsport.pl.

PulsatSport

Vai su Polsatsport.pl