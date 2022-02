Ramesappu Pragnananda sconfigge Magnus Carlsen, campione del mondo di scacchi

Dopo che il sedicenne Ramesappu Pragnananda ha ottenuto una straordinaria vittoria nel campionato di scacchi di velocità Elite dal suo computer in India lunedì, non c’era la mano dei suoi compagni concorrenti a stringere la mano o catturare le telecamere per catturare il momento.

L’uomo che aveva appena sconfitto, il campione del mondo norvegese Magnus Carlsen, stava curando le ferite della sua orribile perdita da qualche parte fuori da Internet.

E a Chennai, dove vive Praggnanandhaa, erano circa le tre del mattino

Manda un messaggio al suo allenatore e sveglia suo padre per dirgli la vittoria. Bragnananda – noto anche come Bragg – è diventato la persona più giovane a sconfiggere Carlsen, all’età di 31 anni, da quando è diventato campione del mondo nel 2013. Mentre la sua sconfitta di Carlsen, che stava lottando per i postumi dell’infezione da COVID-19, non influisce sul titolo della federazione International Chess, ha stupito il mondo degli scacchi e deliziato il popolo indiano.

Il primo ministro indiano Narendra Modi mercoledì si è congratulato con il “giovane genio” per la sua vittoria su Twitter. “Auguro al talentuoso Praggnanandhaa successo nei suoi sforzi futuri”, ha scritto il signor Modi.