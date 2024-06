Il più grande rammarico di Michel Properz. Le nostre parole si sono avverate

La nazionale polacca è stata eliminata da Euro 2024 dopo sole tre partite, ma non tutti i giocatori sono tornati nella nazione perdente.

Piotr Zieliński si è comportato adeguatamente in ciascuna delle tre partite

Vi presentiamo i cinque giocatori che hanno tratto maggior beneficio dalle loro prestazioni ai Campionati Europei

Jan Bednarik

Naturalmente, i club riconosciuti non lotteranno per lui dopo Euro 2024, ma ha lasciato la Germania con senso del dovere.

Il giocatore del Southampton è stato per qualche tempo l’incarnazione di tutto ciò che non andava nella nazionale polacca. Anche se ha contribuito solo ad alcuni errori dei Biancorossi, tutti i rigori sono andati a lui. Michał Probierz e Wojciech Szczęsny hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle eccessive critiche rivolte a lui. Tuttavia, lo stesso Bednarik ha fatto del suo meglio in questa materia.

Sì, ha commesso degli errori in Germania, ma è stato il nostro miglior difensore. Ha rafforzato la sua posizione in Nazionale e sicuramente ha conquistato gli occhi dei tifosi.

PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI (Foto: PAP (foto) – PS.Onet.pl)

Ehm Giacobbe

Andò in Germania come “figlio indesiderato” di Touchstone. Dal momento in cui è tornato in Nazionale dopo un infortunio, non ha giocato una sola partita da titolare fino a Euro 2024. Infatti, dopo lo spareggio contro il Galles, sembrava che fosse più vicino a lasciare la Nazionale. . A Cardiff l’allenatore non gli ha trovato nemmeno un posto in rosa.

Tuttavia, è arrivato giugno e con esso la forma migliore del Brighton e la maggiore fiducia di Touchstone. Il 25enne ha apportato ottimi cambiamenti nelle due amichevoli e sembra che guadagnarsi un posto in prima squadra sia solo questione di tempo. Tuttavia, contro Olanda e Austria, ha dovuto aspettare la sua occasione dalla panchina.

Ha approfittato di entrambi e ha giocato contro la Francia dal primo all’ultimo minuto. La prestazione è stata più che buona. Tra i giocatori di seconda linea era nella posizione più bassa e si scopre che nella posizione di centrocampista difensivo non abbiamo bisogno di un giocatore che pensi principalmente a disturbare l’avversario, a lottare fisicamente o a molestarlo.

Dopo questa prestazione non si può tornare indietro: Moder deve semplicemente giocare tra i primi undici.

PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI (Foto: PAP (foto) – PS.Onet.pl)

Lucas Skorupski

E 12 anni dopo aver esordito con la maglia della Nazionale, ha finalmente avuto la possibilità di giocare in un torneo importante. Lo ha sfruttato al meglio! La sua prestazione nella partita contro la Francia può essere facilmente paragonata alle migliori prestazioni dei portieri polacchi ai Campionati mondiali ed europei.

L’unica cosa che gli è mancata è stato il calcio di rigore parato da Kylian Mbappe. Il capitano francese ha comunque apprezzato il comportamento del portiere del Bologna. Dopo il fischio finale, lui per primo si è avvicinato a lui, si è congratulato con lui e ha scambiato con lui qualche parola.

Così Skorupski ha annunciato la sua seria intenzione di giocare in prima squadra quando Wojciech Szczęsny si è finalmente dimesso dalla nazionale. Il 33enne è sotto pressione da Marcin Boca. Il portiere dell’OGC Nice ha vissuto la stagione della sua vita, ma le possibilità di Skorupski sono più alte in questo momento.

Concentrati sul “momento”. Touchstone evita di dichiarare esplicitamente la questione della gerarchia. La mossa ha lo scopo di tenere sotto controllo gli attuali sostituti di Szczesny. Quando il portiere della Juventus saluterà definitivamente la Nazionale si stabilirà una gerarchia.

Non è però detto che si tratti di Skorupski. Anche dopo un’ottima partita come quella contro la Francia.

calcio. Euro 2024. Francia – Polonia. 25/06/2024 (Foto: Piotr Kutza / Photopic)

Casper Urbanski

Dopo l’amichevole contro la Turchia di giugno, scrivevo: “Questo stoner, che è stato quasi rifiutato dai costruttori (è arrivato all’ultimo minuto nella rosa di Touchstone), potrebbe rivelarsi la pietra angolare. Nessuno si sorprenderà se gioca in prima squadra domenica contro l’Olanda.” .

E così è successo. Il giocatore della Polonia è stato uno dei migliori giocatori polacchi nella prima partita di Euro 2024. Ha impressionato ancora una volta per il suo stile tecnico, la visione generale del campo, l’intransigenza e il coraggio. Stranamente, ha solo 19 anni.

Si sono avverate anche le parole dette dal padre di Kacper, Przemysław, prima delle partite di giugno. – Prima di partire gli ho chiesto se fosse nervoso per il ritiro della Nazionale, e lui ha sorriso e ha detto che per lui era come un’altra partita. “Ovviamente è un sogno diventato realtà, ma non è un ragazzino seduto in un angolo accanto ai migliori giocatori polacchi, senza parlare o cambiarsi i vestiti con un estintore da qualche parte”, ha detto il senior Urbanski.

Inoltre: – È un giocatore molto bravo tecnicamente. Può giocare uno contro uno e realizzare un trucco non convenzionale. Alza la testa, scruta lo spazio. È fiducioso. Esce sempre a giocare. Attraverso la finta o il bilanciamento del corpo, può liberarsi dalla copertura dell’avversario e ottenere un vantaggio. Non ha paura della pressione. Per lui non importa se gioca a San Siro o allo stadio Diego Armando Maradona.

Urbanski lo ha confermato nella partita contro Olanda e Francia. Contro l’Austria ha avuto solo pochi minuti. Touchstone lo ha sacrificato in nome del combattimento fisico. Sì, giocare con il 19enne non garantisce il nostro successo in questa partita, ma certamente non diminuirebbe le nostre possibilità.

Pap/Marcin Bielecki (Foto: Pap (foto) – PS.Onet.pl)

Piotr Zielinski

Non solo è stato l’unico a giocare a un livello decente in ciascuna delle tre partite, ma era anche preso seriamente in considerazione per la fascia di capitano. Dopo la partita contro l’Austria non si è morso la lingua.

– Ci siamo sorpresi che la partita potesse iniziare così. A piedi. Si gioca per aumentare le possibilità di uscire dal girone, e si esce per una partita – si può dire – per una partita “stojanów”, ha detto in una conversazione con i giornalisti nella zona mista.

Ha ammesso a TVP Sport che la squadra non ha messo in pratica le sue ipotesi tattiche. — Ci diciamo che ne usciremo forti e agiremo… ma non abbiamo mosso nulla. Poi hanno segnato un gol e sono tornati ed è stato difficile”.

È già un vero leader della Nazionale e sembra che il meglio debba ancora venire.

Pap/Marcin Bielecki (Foto: Pap (foto) – PS.Onet.pl)

