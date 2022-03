Ragnarok albeggiò. Il primo quarto d’ora di gioco e valutazioni nelle recensioni

Il 10 marzo verrà rilasciato il massiccio pacchetto di espansione Dawn of Ragnarok per Assassin’s Creed Valhalla. Possiamo già guardare il gameplay e controllare le prime valutazioni nelle recensioni.

Ora possiamo contare fino alle ultime ore del rilascio di quella che Ubisoft definisce la più grande espansione nella storia del marchio Assassin’s Creed. Dawn of Rangaroku porterà 30 ore di nuovo gameplay in Assassin’s Creed Valhalla.

Un quarto d’ora di gioco di Assassin’s Creed Valhalla Dawn of Rangaroku (in inglese) ti aspetta di seguito. Possiamo anche dare un’occhiata alle prime recensioni di questa estensione.

L’espansione non ha impressionato i giornalisti (sebbene le opinioni siano divise e alcuni siti emettano 9/10). Nel testo di GameSpot, che termina con un punteggio di 6/10, si legge, ad esempio, della deludente linearità dell’esplorazione nella seconda parte dell’avventura. La trama è stata anche menzionata come un aspetto negativo, che consiste nel rimanere in una situazione di stallo e ricreare schemi noti dalla versione base di Valhalla. La redazione di IGN ha impiegato ca. 20 ore (La redazione di Gfinity afferma che ci vuole tempo per completare la storia principale da solo 12 ore). Il servizio si lamenta Per rievocare il gameplay, ricorda molto il già noto gioco. Anche IGN ha scelto una valutazione 6/10.

Recensioni in Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok Recensioni: