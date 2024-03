Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato telefonicamente con il suo omologo russo Vladimir Putin Si è congratulato con lui per la sua vittoria elettorale — ha riferito l'ufficio comunicazioni del presidente turco. Durante la conversazione Erdogan avrebbe indicato la volontà di Ankara di mediare i negoziati tra Russia e Ucraina.

Le congratulazioni del presidente della Turchia – che, ricordiamolo, è uno Stato membro della NATO – lo collocano in un gruppo insolito. In precedenza, Vladimir Putin ha ricevuto le congratulazioni, tra gli altri, da parte del sovrano nordcoreano Kim Jong Un, del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del leader cinese Xi Jinping e del primo ministro indiano Narendra Modi (questi ultimi due paesi stanno beneficiando dell’opportunità di importare petrolio greggio russo). a buon mercato dopo che gli Stati Uniti hanno imposto un tetto massimo ai prezzi di questa materia prima). G7 – Edizione), e Così come i leader di Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan.

I governi occidentali e le organizzazioni internazionali hanno affermato nelle loro dichiarazioni che le elezioni non sono state né libere né democratiche.

La Commissione elettorale centrale russa ha annunciato lunedì che la percentuale dei votanti dopo lo spoglio dei voti ha raggiunto il 99,75%, mentre Putin ha ricevuto l'87,29% di sostegno. L’attuale 71enne Putin resterà al potere per un totale di cinque mandati, della durata di sei anni, il che significa che diventerà il leader russo più longevo degli ultimi 200 anni.