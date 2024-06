Come spiegato, Ha ricevuto il premio Tusk “In riconoscimento del suo costante impegno nel ripristinare la democrazia, ricostruire le istituzioni, riabilitare e sostenere lo stato di diritto in Polonia”.

Successivamente viene annunciato il nome del vincitore Conferenza Chatham House 2024 a Londra. “Donald Tusk ha svolto un ruolo straordinario nella difesa dei valori democratici dell’UE e merita di ricevere il nostro premio annuale. Non vediamo l’ora.” Non vediamo l’ora di presentarglielo di persona alla Chatham House entro la fine dell’anno “, ha detto il preside di Chatham House Bronwen Maddox.

Lo ha affermato il think tank sui social media Il primo ministro polacco riceverà il premio di persona a Chatham House a luglio.

Chatham House, o il Royal Institute of International Affairs Uno dei pensatori più importanti del mondo Affrontare gli affari internazionali. Esiste dal 1920.

Il Primo Ministro è valutato positivamente da 41,6 polacchi – Secondo lo studio IBRiS per “Rzeczpospolita”. Questo è il miglior risultato tra i dipendenti pubblici.

Lo studio ha rivelato che molti dei ministri erano cittadini polacchi anonimi. Meno riconoscibili sono: Il ministro dell’Industria Marzena Sarnecka (il 44,6% degli intervistati non ha identificato) i Il ministro per le Politiche senior Marcena Okla-Drunovic (il 45,9% degli intervistati non lo approva).