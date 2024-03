Polemica nello studio di TVN24 sull'aborto. Marcin Mastalerek: Vuoi negarlo?

– Non è detto che il PiS rappresenterà una volta per tutte la destra. Se [Kaczyński] Se si comporta così, non prevedo la sua vittoria, ha detto Mastalerek quando gli è stato chiesto degli affari del PiS.

Marcin Mastalerek ha poi commentato l'insediamento di Monika Pavlovska al Sejm. – deputato Si potrebbe dire che la deputata Pavlovska è alfabetizzata – ha spiegato

Durante la polemica sull'aborto, Mastalerek ha detto a Piasecki: “Vuoi negare che non ci siano rappresentanti dei partiti di estrema sinistra in Polonia: “Sì, lo faremmo. [aborcji do dziewiątego miesiąca]?”

All'inizio del colloquio il presidente ha commentato la decisione del ministro della Giustizia e della Giustizia Jarosław Kaczynski di candidarsi nuovamente alla presidenza.

Mastalerek su PiS: Non sono sicuro che significhi sempre giusto

— PiS è il partito personale di Jarosław Kaczyński. È stato creato grazie a Lech Kaczyński, ha attraversato molte crisi ed è grazie a Jarosław Kaczyński. Avrebbe fatto quello che voleva con lei, ha detto Marcin Mastalerek. – Questi non sono affari miei, i miei affari sono gli affari del presidente Andrzej Duda – ha cercato di minimizzare l'argomento.

– Non è detto che la destra venga rappresentata una volta per tutte dal PiS. Le decisioni che prenderà Jarosław Kaczyński determineranno se il PiS rappresenterà la destra. “Se si comporta in un modo che allontana molte persone dalla destra, non prevedo che vincerà”, ha detto Mastalerek.

Secondo lui, a destra potrebbe emergere una nuova forza che minaccerà il diritto e la giustizia. – Il futuro del PiS dipende dalle elezioni presidenziali e da quale candidato il PiS schiererà, ha detto.

Monika Pawlowski per Mariusz Kamiński. Mastalerek: Dovrebbero bere questa birra

– Il PiS assume la leadership. Ad esempio, Łukasz Rzepecki non viene mostrato. Si è deciso di non rivelare gli associati al partito che hanno 18 anni o più. Secondo lui, se la leadership del PiS vuole mettere in campo ex parlamentari di sinistra piuttosto che quelli come Rizepecki, questa è una loro responsabilità, e dovrebbero bere questa birra oggi.

Polemica sull'aborto. Mastalerek: I deputati di sinistra parlano di aborto fino al nono mese

Successivamente, Konrad Piasecki, il presidente è a sostegno della modifica delle leggi sull'aborto? – Dopotutto, ha messo a punto il suo piano per soddisfare le preoccupazioni delle donne. Come puoi chiedere se non lo è? Lo ha presentato e non è stato votato, ha detto Mastalerek.

– Ora non è il momento per il Presidente di impegnarsi in una collusione. Nemmeno cento giorni dopo, c’è un enorme litigio sull’aborto. Non hanno nulla in comune tranne l’odio per il PiS e il desiderio di potere, ha detto.

Mastalerek ha spiegato inoltre le divergenze di opinione all'interno del PiS riguardo alla regolamentazione dell'aborto. Si trattava, tra l'altro, del compromesso su Mateusz Morawiecki e sul deputato Bartłomiej Wróblewski, che volevano “una legislazione dura”.

– Tra la legge rigorosa e il compromesso c'è un piccolo divario, e tra quello che dicono i deputati radicali della sinistra, cioè l'aborto fino al nono mese, e Simone Holovnia c'è una grande differenza, ha detto il ministro della Presidenza.

– Fino al nono mese? – Konrad Piasecki ha chiesto i nomi a Mastalerek.

– Ho sentito molte voci. Non ricordo tutti i parlamentari. Vuoi negare che in Polonia non ci siano rappresentanti dei partiti di estrema sinistra che dicano “sì, lo vogliamo”? – ha chiesto il politico.

— Non ho sentito un deputato dire: “Chiedo l'aborto fino al nono mese senza motivi di salute”, ha risposto la giornalista.

– Ma fino a tre va bene, no? – chiese ancora Mastalerek.

– Ma stai chiedendo la mia opinione o l'opinione di questo deputato? – Piasecki ha risposto alla domanda con una domanda.

– Spero che la Polonia apprezzi questa cosa e abbia i suoi rappresentanti al Sejm – ha detto il partner di Andrzej Duda.