Preparati a esplorare! La mappa GTA 6 può essere quasi tre volte più grande della mappa GTA 5

Gli ultimi rapporti indicano che la mappa di “Grand Theft Auto VI” potrebbe essere circa tre volte più grande di quella della parte precedente della serie.

Queste informazioni provengono da un progetto comunitario che tenta di ricreare una mappa non ancora rivelata per l'ultimo gioco della serie utilizzando le informazioni disponibili e i moduli Rage Engine (per scala).

Altro testo sotto il video

Lo indica la versione aggiornata di “GTA VI – Vice City and Leonida State Mapping Project”. La mappa avrà un'area di 125 chilometri quadrati, il che significa che sarà 2,55 volte più grande di quella di Grand Theft Auto 5.

Rockstar Games ha pubblicato finora solo un trailer cinematografico, che offre una rapida occhiata a Vice City e ai due personaggi principali del gioco, Jason e Lucia. Anche da questo breve materiale è chiaro che il gioco sarà uno dei giochi open world più belli dell'attuale generazione di consoleCiò è confermato dai confronti che sottolineano la grafica avanzata rispetto al gioco “Red Dead Redemption 2”, che da anni piace con il suo aspetto.

“Grand Theft Auto VI” è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series. La versione PC non è stata ancora annunciata, ma è certo che sarà una new entry della serie Eventualmente sarà disponibile anche nella “lattina”Considerando che sia “GTA 5” che “Red Dead Redemption 2” sono stati presentati in anteprima su PC qualche tempo dopo il loro debutto su console.