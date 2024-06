Potremmo assistere all’attivazione di un enorme buco nero in tempo reale

Cinque anni fa, una galassia cominciò a brillare più luminosa che mai e non si è fermata. Ora gli scienziati hanno una possibile spiegazione per questo fenomeno. Secondo loro, per la prima volta è stato possibile monitorare l’attivazione di un buco nero in tempo reale.

La galassia chiamata SDSS1335+0728, situata a 300 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Vergine, è diventata eccezionalmente luminosa nel dicembre 2019.

– Immaginiamo di osservare da molti anni una galassia lontana e che essa appaia sempre tranquilla e inattiva. “Improvvisamente, il suo nucleo ha cominciato a mostrare cambiamenti radicali nella luminosità, a differenza di qualsiasi evento osservato prima”, ha detto Paula Sanchez Saez, astronoma dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) in Germania, e prima autrice del lavoro accettato per la pubblicazione sulla rivista. . “Astronomia e Astrofisica”.

Come spiegato martedì in una dichiarazione dell’Osservatorio Europeo Australe, alcuni fenomeni, tra cui le esplosioni di supernova e i disturbi mareali (che si verificano quando una stella colpisce vicino a un buco nero e collassa), possono causare un’improvvisa esplosione della galassia, ma i cambiamenti luminosità causata da Questo varia da diverse decine a diverse centinaia di giorni al massimo. Nel frattempo, la galassia SDSS1335+0728 è diventata più luminosa in quasi cinque anni.

Risveglio del buco nero in tempo reale

Gli scienziati lo hanno esaminato più da vicino utilizzando i dati provenienti da diversi osservatori spaziali e terrestri, tra cui il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo meridionale. Come abbiamo appena accennato, “stiamo assistendo a cambiamenti senza precedenti in questa galassia”.

Le osservazioni mostrano che SDSS1335+0728 ora emette una quantità significativamente maggiore di radiazioni UV nelle gamme del visibile e degli infrarossi. Inoltre, da febbraio ha iniziato anche ad emettere radiografie. “Tale comportamento non ha precedenti”, ha commentato Sanchez Saez. READ Apertura del Centro polacco-americano per le tecnologie energetiche pulite

Galaxy SDSS1335+0728 – Visione artisticaIT/M. Kornmessera

La migliore spiegazione per questo fenomeno è che vediamo il nucleo galattico diventare attivo. Se così fosse, sarebbe la prima volta che vediamo un enorme buco nero attivarsi in tempo reale. Un simile processo non è mai stato osservato prima, ha affermato la coautrice dello studio Lorena Hernandez García dell’Università di Valparaiso in Cile. Un buco nero supermassiccio è quello la cui massa è più di 100.000 volte la massa del sole.

Come leggiamo, “Studi precedenti hanno riferito che le galassie dormienti diventano attive dopo diversi anni, ma qui per la prima volta il processo stesso – il risveglio di un buco nero – è stato osservato in tempo reale”.

Rappresentazione artistica che mostra le due fasi di formazione di un disco di gas e polvere attorno al buco nero supermassiccio al centro della galassia SDSS1335+0728Informatica/M. Kornmesser

“Qualcosa del genere potrebbe accadere al Sagittario A”, ha detto uno dei coautori del lavoro, Claudio Ricci dell’Università di Diego Portales in Cile. Si tratta dell’enorme buco nero Sagittarius A, situato al centro della Via Lattea. Non si sa però quanto sia probabile che si verifichi una situazione del genere.

Gli autori dello studio hanno notato che sono necessarie ulteriori osservazioni per escludere altre spiegazioni per il fenomeno che si verifica nella galassia SDSS1335+0728. Probabilmente si è verificata una “perturbazione delle maree insolitamente lenta” e, se così fosse, “sarebbe l’evento più lungo e debole del suo genere”. “Indipendentemente dalla natura di questi cambiamenti, la galassia fornisce preziose informazioni su come il buco nero cresce ed evolve”, ha concluso Sanchez Saez. READ Antoni Boleslaw Dobrowolski, pioniere della glaciologia, morì 70 anni fa