Pensava che fosse un lupo. Ha ucciso un animale che non si vedeva da 100 anni

Smithsonian Magazine scrive su questo problema. È pericoloso. Abbiamo dovuto affrontarlo Con il primo caso di lupo grigio nella Bassa Penisola. Questa è la penisola situata nel Michigan tra i Grandi Laghi Michigan, Huron ed Erie. Qui è dove si trova la grande città di Detroit.

In queste zone non c'erano lupi dall'inizio del XX secolo. Sono stati costretti ad uscire e questa persona è apparsa qui per ragioni sconosciute.

Questo è molto emozionante, perché i lupi grigi sono rari in questa parte degli Stati Uniti. Vivono in Canada e nella penisola superiore, ma sono separati dalla penisola inferiore da un grande lago attraverso il quale l'animale non può nuotare.. Il lupo deve essere arrivato qui via terra, vagando per i Grandi Laghi, forse da qualche parte di Chicago.

È un grande evento, quindi la perdita è ancora maggiore quando un cacciatore spara a un lupo. Decise che stava prendendo di mira un grosso lupo e stava causando gravi danni alla natura.

I lupi svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi dell'emisfero settentrionale

Il lupo apparve e uccise il lupo

Il magnifico lupo è apparso nella contea di Calhoun, situata a 185 chilometri da Detroit, nella parte settentrionale della penisola inferiore. Lo Smithsonian Magazine ha citato il biologo Brian Rowell, uno specialista in mammiferi carnivori presso il Dipartimento delle risorse naturali del Michigan, convinto che È un individuo e un incidente.

Il magnifico lupo è apparso nella contea di Calhoun, situata a 185 chilometri da Detroit, nella parte settentrionale della penisola inferiore. Lo Smithsonian Magazine ha citato il biologo Brian Rowell, uno specialista in mammiferi carnivori presso il Dipartimento delle risorse naturali del Michigan, convinto che È un individuo e un incidente.

Non c'è motivo di credere che i lupi stiano formando una popolazione permanente nel Michigan e stiano tornando nelle aree da cui gli uomini li cacciarono più di 100 anni fa. "Questi animali possono migrare per lunghe distanze, anche centinaia di chilometri", spiega lo zoologo. Inoltre non ha escluso che qualcuno avesse in qualche modo aiutato il lupo ad arrivare qui.

I ricercatori sono sorpresi che il cacciatore non abbia distinto il lupo dal lupo. Ciò mette in una luce terribile la sua conoscenza della natura e le sue competenze. Il lupo grigio, soprattutto la sua sottospecie nordamericana, che è più grande della specie europea, è chiaramente più grande del coyote.

I lupi americani raggiungono pesi superiori a 50 kg, a volte 75 kg e Il peso individuale del Guinness dei primati superava i 100 kg. Il lupo è un cane di piccola taglia che pesa meno di 20 kg. È cielo e terra rispetto al lupo. Entrambi i tipi hanno anche sagome diverse e si comportano diversamente. Sono simili, ma il cacciatore non dovrebbe confonderli.

Un coyote visto da lontano può essere scambiato per un coyote

I coyote sono diffusi in tutti gli Stati Uniti, dalle foreste del Wyoming alle praterie fino alle città in cui compaiono. Sono animali facilmente adattabili, mentre i lupi sono timidi, riservati ed evitano gli umani. Ce ne sono solo 18.000 in tutti gli Stati Uniti, un numero molto basso per un paese così grande, e le popolazioni di lupi si sono appena ricostituite dopo anni di sterminio.

Tuttavia, si stima che il numero di coyote in tutti gli Stati Uniti vari da 2,5 a oltre 4 milioni di individui.

Paesi con il maggior numero di lupi al mondo:

Canada – 60mila.

Russia: 30-35 mila,

Kazakistan – 30mila,

Mongolia – 20mila,

Stati Uniti – 18mila,

Turchia – 7mila,

Kirghizistan – 4 mila,

Italia – 3mila,

Indy – 2-3 mila.

Spagna – 2-3 mila,

Romania – 2,5 mila,

Polonia – 2-2,5 mila

I giovani imparano a conoscere i lupi. Devono recuperare anni pieni di stereotipi