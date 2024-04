La Russia ha attaccato più volte la Polonia durante i 500 anni della nostra storia. Quindi non ne saremmo sorpresi [kolejnym atakiem – przyp. red.] – ha sottolineato il capo del Ministero degli Affari Esteri. Secondo Radoslav Sikorsky, “Abbiamo una scelta: o un esercito russo sconfitto fuori dall'Ucraina o un esercito russo vittorioso al confine con la Polonia”.

Se la Russia vince, sostiene, Vladimir Putin farà quello che Hitler ha fatto con la Cecoslovacchia: “controllerà l’industria e il popolo ucraino e li utilizzerà per continuare la guerra”. Meglio fermare Putin in Ucraina – ha osservato.

Il capo diplomatico della Polonia ha lasciato intendere in un'intervista pubblicata che se la Russia avesse deciso di attaccare, avrebbe perso. Noi in Occidente siamo molto più forti di così, ha affermato. – Oggi l'Ucraina non combatte da sola. A differenza del passato, non combatteremo da soli, ha affermato.

La minaccia dell’uso di armi nucleari. Radosław Sikorski mette le cose in chiaro



Secondo il capo del Ministero degli Affari Esteri, attualmente non ci sono indicazioni che Putin minacci l'uso di armi nucleari. – Non ci sono segnali fisici che indichino la rimozione delle navi da guerra dai magazzini [z ładunkami jądrowymi – przyp. red.]. Se ciò accadrà, lo sapremo in anticipo, ha detto.

Lui ha sottolineato che Putin non può prendere da solo la decisione di usare tali armi. – Questa non è un'arma a cui è possibile accedere premendo un pulsante. Esiste una catena decisionale formale che coinvolge il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore Generale. [Putin – przyp. red.] Doveva convincere i suoi comandanti a eseguire un simile ordine. Questi generali sanno che questo li rende criminali di guerra. A questo punto avranno una scelta: seguire l'ordine o rimuovere Putin, ha detto.

Inoltre Sikorsky ha ricordato le notizie dei media secondo le quali gli Stati Uniti avrebbero messo in guardia la Russia dall'uso delle armi nucleari. – Gli Stati Uniti hanno detto con fermezza alla Russia che se la Russia utilizzerà le armi nucleari, utilizzerà le sue forze convenzionali per distruggere qualsiasi obiettivo russo nei territori occupati dell'Ucraina (…) Penso che questo sia un forte deterrente – ha detto la Polonia. Ministro.

Radoslaw Sikorsky è schietto sulla fine della Germania



Ha anche espresso la speranza per un cambiamento nella decisione della Germania di trasferire i missili Taurus all'Ucraina. – Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina i famosi missili ATACMS con una gittata di 300 km. Credo di sì, Cancelliere [Niemiec Olaf Scholz – przyp. red.] Si rese conto che questa era una reazione alla drastica espansione da parte della Russia. I russi ne hanno già distrutto il 70%. Potenziale di generazione di energia in Ucraina. Sikorsky ha detto che si è trattato essenzialmente di un crimine di guerra.

Ha criticato l'atteggiamento dei politici tedeschi nei confronti della Russia. – I politici tedeschi sembrano contenti che la Russia sia pronta [do ataku na jedno z państw NATO – przyp. red.] Solo tra quattro o cinque anni, quando la Germania sarà pronta (a difendersi). Ma prima che la Russia potesse raggiungere la Germania, ha detto Sikorsky, avrebbe dovuto raggiungere altri paesi. Come ha sottolineato “Palms”, si tratta della Polonia o dei paesi baltici.

Il giornale ricorda che nella prossima settimana il capo della diplomazia polacca incontrerà la sua omologo tedesca, Annalena Berbach. Entrambi concordano sul fatto che l'Ucraina ha bisogno di più sostegno – scrive “Palms”.

– Penso che sappiamo tutti che Putin reagisce solo alle pressioni, alle discussioni scortesi. Abbiamo avvertito la Germania di questo, ad esempio nel caso del gasdotto Nord Stream, ma non abbiamo ascoltato. Spero che questa volta ci ascolteranno, ha concluso Sikorsky.

(Fonte: Fakt.pl, PAP)