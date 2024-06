Oltre il bene e il male. certamente! La prima sta arrivando

Fan di Beyond Good & Evil, inizia il conto alla rovescia! La comparsa dell’elenco dei trofei Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition su PS5 potrebbe significare che l’uscita è proprio dietro l’angolo.

Le ricompense rivelate vanno da sfide che vanno dal guadagnare un certo numero di cuori al pilotare un’astronave sulla luna. In generale, non ce ne sono molti: chiunque sia interessato può controllare l’intero elenco in questo posto.

Altro testo sotto il video

Le rivelazioni sui trofei spesso precedono l’uscita ufficiale del gioco, suggerendo che Ubisoft potrebbe annunciare presto una data di uscita. Man mano che emergono nuovi dettagli, i giocatori dovranno affrontare nuove sfide e obiettivi per raggiungere il livello Platino in questo popolare gioco. Ciò significa che Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sarà presto disponibile per i giocatori? Tutto sembra indicare sì.

Non vediamo l’ora di ricevere l’annuncio ufficiale di Ubisoft e l’opportunità di giocare ancora una volta nei panni di Jade per immergerti nel mondo di Beyond Good & Evil. Anche se sarebbe fantastico se decidessero di rivelare qualcosa su BG&E2 – Dopotutto, è passato molto tempo dall’E3. Preparati a rivisitare questa classica avventura in una nuova versione che promette di essere altrettanto emozionante quanto l’originale. La première potrebbe arrivare da un giorno all’altro, quindi rimanete sintonizzati!

[Aktualizacja]

La patch v1.01 per Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition su PS4 è apparsa pochi minuti fa, quindi stiamo solo aspettando le informazioni ufficiali!