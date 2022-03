Non tutti gli eroi indossano un mantello. Jacek Zieliński, ad esempio, indossa una giacca

Chiamalo come preferisci. Puoi essere un bigotto, perché hai un concetto esteso di “fanatismo” all’estremo – così ampio che va oltre il termine “cembalo”. Ma puoi anche essere “idiota” perché è così che chiami le persone che vengono al gioco per fumare la polizia. Alcune persone vestite con i colori di Cracovia hanno organizzato uno spettacolo pirotecnico sulla piattaforma, la partita con Pogo è stata interrotta e io sono entrato in seguito. Jacek Zielinsky.

Ha vissuto molto nella sua vita. Surplus, campionati, Lewandowski si è allenato, ora si allena Rivaldinho. Ci sono state molte cose diverse nella sua carriera, ma una cosa non si può negare: l’esperienza. Un po’ di pace nella vita è più evidente quando tutti intorno a te sono sorpresi dalla situazione.

Questo è stato anche il caso intorno al 70° minuto, quando nei settori erano presenti alcuni attaccabrighe poco intelligenti Cracovia Hanno deciso di organizzare uno spettacolo pirotecnico. È un peccato che durante il gioco. Che è sfortunato tra le persone. È un peccato che questi fuochi d’artificio siano stati lanciati da qualche parte vicino alla sicurezza o alla polizia.

In generale, nelle partite di calcio, ci sono 22 giocatori che corrono in campo (due di loro corrono meno e hanno abiti diversi dagli altri), e ci sono poche persone in giro che tifano da sole o che li desiderano disperatamente. Sappiamo che è ovvio, ma vedi, devi farlo, perché alcune persone con disabilità intellettiva semplicemente non lo capiscono.

Quando c’è un’anomalia qui, abbiamo un problema. Ad esempio, quando la “scena” si sposta sugli spalti e la partita deve essere interrotta.

Ma quale eroe non indossa un mantello? Quando l’arbitro ha mandato i giocatori di entrambe le squadre ai sedili e la partita è stata interrotta, la partita è stata Jacek Zelensky qualcosa si è rotto. Quando lo abbiamo guardato, non abbiamo visto né rabbia né frustrazione. Abbiamo assistito a una tale delusione paternalistica. Come un padre che torna da una riunione scuola-genitori dove scopre che suo figlio ha tre figli. E non si arrabbiò perché il giovane aveva preso tre zucche, ma non glielo disse.

Il signor Jacek si nascose le mani in tasca e andò dall’altra parte del campo. – Vogliamo finire il gioco! Calmati! Per avere pace! Andiamo gente! Gridò e agitò le mani un paio di volte e… il problema era scomparso.

Presidente. L’uomo che entra tra i suoi compagni di discussione alla festa in casa e dice: “Chiudi la bocca, stringigli la mano e ti invita a tavola, perché abbiamo ancora un bicchiere vuoto qui”. potere assoluto. Come se non bastasse, del resto… Zieliński ha ricevuto anche gli applausi dei combattenti, che hanno iniziato a scandire il nome e il soprannome dell’allenatore di Cracovia.

Non sappiamo se il signor Jacek ha un piano per se stesso oltre la fine della sua carriera di allenatore. Ma qualcosa ci dice che il dipartimento delle risorse umane della polizia polacca non può lasciare che questi talenti della contrattazione vadano sprecati in pensione.

Altro sul calcio polacco: