“Didaskalia” è una serie di video audio della Wirtualna Polska in cui Patrycjusz Wyżga parla con i suoi ospiti dei più importanti argomenti politici, economici, sociali e scientifici. Il primo episodio è stato presentato in anteprima l’11 marzo 2023. Ad oggi, nella serie sono state pubblicate decine di interviste. Il canale “Didaskalia” su YouTube ha raccolto più di 250mila visualizzazioni. Partecipanti .

L’ospite di uno degli episodi è stato Paweł Kował – politico, politologo e rappresentante del governo per la ricostruzione dell’Ucraina. – Non ho dubbi che stiamo già osservando il processo di disintegrazione della Russia, che si concluderà con la separazione di parti di essa, ad esempio nel Caucaso, e verranno creati alcuni Stati – ha affermato nel febbraio 2024, sottolineando che ” Putin lo sta facendo.” non “eterno”