Gli sviluppatori di tracce lo adoreranno. Hanno creato la lavatrice dei loro sogni

Il marchio Roborock, precedentemente associato principalmente agli aspirapolvere semoventi, ha introdotto una lavatrice. Tuttavia, questo non è un modello ordinario.

Statisticamente, la metratura degli appartamenti diminuisce di anno in anno, e questo vale praticamente per tutte le principali città, dove milioni di persone devono essere stipate in uno spazio relativamente piccolo. Non sorprende quindi che i produttori di elettrodomestici cerchino anche di rimpicciolire i propri apparecchi in modo che l’utente possa risparmiare spazio prezioso.

Lavasciuga Roborock Smart Mini M1 puroIn questione, le sue dimensioni sono solo 428 x 512 x 489 mm. Secondo il produttore è adatto per l’installazione su un piano di lavoro o all’interno di un mobiletto del bagno.

Passando a specifiche più dettagliate, la velocità di rotazione del tamburo è di 4000 giri/min e la portata d’aria è di 18 km/h. Inoltre, grazie all’utilizzo di numerosi sensori e all’integrazione con l’app in dotazione, il dispositivo risulta essere poco attraente.

Il dispositivo è dotato di un massimo di 20 programmi, tra cui: Modalità di pulizia e disinfezione automatica con acqua alla temperatura di 90°C E l’originale funzione Fresh Gale 3D, che mira ad ammorbidire i tessuti asciutti. Inoltre, il serbatoio del detersivo da 270 ml è sufficiente per più di un lavaggio, il tutto a bassa rumorosità – 45 dB.

Sfortunatamente per chi è interessato, il Roborock Smart Mini M1 Pure è un’opzione per i singoli individui, non per l’intera famiglia. Il motivo è la ridotta capacità di carico del fusto, che il produttore stima in solo 1 kg. Il prezzo al dettaglio suggerito è $ 498. (circa 1989 złoty polacco). Purtroppo non sappiamo se il dispositivo arriverà in Europa oppure no.

Fonte immagine: shutterstock/Damian Lugowski

Fonte del testo: Materiale stampa, ed. re